Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях19:30 Отправление в Паттайю22:00–23:00 Возвращение в отели»
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
Завтра в 06:15
2 дек в 06:15
$128 за человека
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте целый день на настоящей рыбацкой лодке: купаясь с борта судна, загорая и наслаждаясь увлекательным процессом ловли»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$89 за человека
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете искупаться в бирюзовом море с прозрачной водой, заняться снорклингом, покататься на каяках и лодке с прозрачным дном»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
2 дек в 07:30
5 дек в 07:30
$87 за человека
