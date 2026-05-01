Откройте для себя Сиамский залив на гидроцикле! Вы посетите три живописных острова: Ко Лан, Ко Сак и Ко Крок.
Сделаете фото в лучших природных декорациях, отдохнёте на пляжах, понаблюдаете за обитателями подводного мира во время снорклинга и по желанию пообедаете на берегу.
Описание экскурсии
13:00–13:30 — трансфер из отеля к пирсу и инструктаж по управлению гидроциклом
13:30–14:00 — остров Ко Крок, катание вокруг и фотостоп
14:10–14:30 — отдых на пляже острова Ко Сак, снорклинг и купание
14:40–15:20 — перерыв на обед и релакс на пляже острова Ко Лан
15:20–15:50 — возвращение на гидроциклах в Паттайю и трансфер в отель
Переезды между островами занимают около 10 мин.
Организационные детали
- Цена указана за 1 гидроцикл (вмещает до 2 взрослых и 1 ребёнка)
- В стоимость включено: аренда гидроцикла BRP Sea-Doo GTX PRO 130, трансфер, страховка, видеосъёмка на GoPro, фото + видео с дрона DJI (в низкий сезон), оборудование для снорклинга, вода
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Самостоятельное управление — с 15 лет, дети младше могут быть пассажирами. Употребление алкоголя запрещено
- При неблагоприятной погоде поездка переносится на другой удобный день
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$280
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
