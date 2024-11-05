Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Приглашаем в насыщенное живописное путешествие на реку Квай и по её окрестностям! Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах. Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах. А ещё побываете в буддийском храме «Пещера тигра» на горе.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Описание водной прогулки
День 1
04:00 — Сбор по отелям 05:00 — Выезд из Паттайи 08:00 — Катание по каналам на традиционной лодке и плавучий рынок 12:00 — Обед в европейском стиле (шведский стол) 12:30 — Отдых 3-3,5 часа у семиуровневого водопада Эраван высотой более 800 метров 16:30 — Релакс в горячих термальных источниках под открытым небом 18:00 — Заселение в отель на реке Квай, ужин в тайском стиле (шведский стол) и дегустация травяных настоек, приготовленных по древним рецептам
День 2
07:00 — Завтрак в отеле 09:00 — Сплав по реке Квай на большом плоту 10:30 — Выселение из отеля 11:15 — Водопад Сайок Ной 11:45 — Остановка у японского паровоза времён Второй мировой войны 12:15 — Деревня слонов, где вы сможете понаблюдать за жизнью животных 13:30 — Обед в тайском стиле 15:30 — Храм «Пещера Тигра» на горе и пещера с нетленным телом монаха 20:00 — Возвращение в Паттайю, трансфер по отелям
Организационные детали
В стоимость всё включено: транспорт (минибас или большой автобус), сопровождение русскоговорящего гида, питание, все входные билеты, катание на лодке, сплав на плоту, ночь в отеле 3* на реке Квай c кондиционером и бассейном
Доплата за одноместное размещение в отеле — 500 бат
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 1637 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.