Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)

Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Приглашаем в насыщенное живописное путешествие на реку Квай и по её окрестностям! Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах. Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах. А ещё побываете в буддийском храме «Пещера тигра» на горе.
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30

Описание водной прогулки

День 1

04:00 — Сбор по отелям
05:00 — Выезд из Паттайи
08:00 — Катание по каналам на традиционной лодке и плавучий рынок
12:00 — Обед в европейском стиле (шведский стол)
12:30 — Отдых 3-3,5 часа у семиуровневого водопада Эраван высотой более 800 метров
16:30 — Релакс в горячих термальных источниках под открытым небом
18:00 — Заселение в отель на реке Квай, ужин в тайском стиле (шведский стол) и дегустация травяных настоек, приготовленных по древним рецептам

День 2

07:00 — Завтрак в отеле
09:00 — Сплав по реке Квай на большом плоту
10:30 — Выселение из отеля
11:15 — Водопад Сайок Ной
11:45 — Остановка у японского паровоза времён Второй мировой войны
12:15 — Деревня слонов, где вы сможете понаблюдать за жизнью животных
13:30 — Обед в тайском стиле
15:30 — Храм «Пещера Тигра» на горе и пещера с нетленным телом монаха
20:00 — Возвращение в Паттайю, трансфер по отелям

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: транспорт (минибас или большой автобус), сопровождение русскоговорящего гида, питание, все входные билеты, катание на лодке, сплав на плоту, ночь в отеле 3* на реке Квай c кондиционером и бассейном
  • Доплата за одноместное размещение в отеле — 500 бат

ежедневно в 04:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$132
Детский (90-120 см)$102
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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