Приглашаем в насыщенное живописное путешествие на реку Квай и по её окрестностям! Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах. Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах. А ещё побываете в буддийском храме «Пещера тигра» на горе.

Описание водной прогулки

День 1

04:00 — Сбор по отелям

05:00 — Выезд из Паттайи

08:00 — Катание по каналам на традиционной лодке и плавучий рынок

12:00 — Обед в европейском стиле (шведский стол)

12:30 — Отдых 3-3,5 часа у семиуровневого водопада Эраван высотой более 800 метров

16:30 — Релакс в горячих термальных источниках под открытым небом

18:00 — Заселение в отель на реке Квай, ужин в тайском стиле (шведский стол) и дегустация травяных настоек, приготовленных по древним рецептам

День 2

07:00 — Завтрак в отеле

09:00 — Сплав по реке Квай на большом плоту

10:30 — Выселение из отеля

11:15 — Водопад Сайок Ной

11:45 — Остановка у японского паровоза времён Второй мировой войны

12:15 — Деревня слонов, где вы сможете понаблюдать за жизнью животных

13:30 — Обед в тайском стиле

15:30 — Храм «Пещера Тигра» на горе и пещера с нетленным телом монаха

20:00 — Возвращение в Паттайю, трансфер по отелям

Организационные детали