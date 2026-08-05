Поднять пиратский флаг — и на целый день уйти в Сиамский залив! На большом тематическом корабле вас ждут анимация и костюмы для фото, пляж острова Ко Сак, гидроцикл, банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море. А в финале — шумная пенная вечеринка на палубе с мороженым для детей.

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Описание экскурсии

Пиратский корабль — после посадки на пирсе Бали Хай вас встретят лёгким завтраком, чаем, кофе и прохладительными напитками. Можно осмотреть судно, подняться на открытую палубу и сфотографироваться в пиратских костюмах.

Остров Ко Сак — высадимся на пляж, где будут лежаки и питьевая вода. Время заняться снорклингом или просто искупаться, а при желании прокатиться на «банане» и гидроцикле.

Рыбалка у Ко Крок — после обеда на палубе вы попробуете поймать морскую рыбу. Всё необходимое снаряжение мы предоставим.

Купание у Ко Лан — остановимся в открытом море, чтобы покататься с водной горки, поплавать с маской или покататься на сапборде.

Пенная вечеринка с музыкой и мороженым для малышей.

Примерный тайминг

10:00 — сбор гостей из отелей

11:00 — отправление с пирса Бали Хай

12:00 — пляж острова Ко Сак

13:30 — обед

14:00 — рыбалка у острова Ко Крок

15:00 — купание в открытом море у острова Ко Лан

16:30 — пенная вечеринка

17:30 — возвращение на пирс и трансфер в отели

Организационные детали