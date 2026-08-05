Поднять пиратский флаг — и на целый день уйти в Сиамский залив! На большом тематическом корабле вас ждут анимация и костюмы для фото, пляж острова Ко Сак, гидроцикл, банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море. А в финале — шумная пенная вечеринка на палубе с мороженым для детей.
Описание экскурсии
Пиратский корабль — после посадки на пирсе Бали Хай вас встретят лёгким завтраком, чаем, кофе и прохладительными напитками. Можно осмотреть судно, подняться на открытую палубу и сфотографироваться в пиратских костюмах.
Остров Ко Сак — высадимся на пляж, где будут лежаки и питьевая вода. Время заняться снорклингом или просто искупаться, а при желании прокатиться на «банане» и гидроцикле.
Рыбалка у Ко Крок — после обеда на палубе вы попробуете поймать морскую рыбу. Всё необходимое снаряжение мы предоставим.
Купание у Ко Лан — остановимся в открытом море, чтобы покататься с водной горки, поплавать с маской или покататься на сапборде.
Пенная вечеринка с музыкой и мороженым для малышей.
Примерный тайминг
- 10:00 — сбор гостей из отелей
- 11:00 — отправление с пирса Бали Хай
- 12:00 — пляж острова Ко Сак
- 13:30 — обед
- 14:00 — рыбалка у острова Ко Крок
- 15:00 — купание в открытом море у острова Ко Лан
- 16:30 — пенная вечеринка
- 17:30 — возвращение на пирс и трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер из отеля и обратно, морская прогулка, лёгкий завтрак, обед, напитки, лежаки на Ко Сак, водные развлечения, аренда сапбордов, снаряжения для снорклинга и рыбалки, пенная вечеринка, пиратские костюмы и атрибуты для фото, мороженое для детей и страховка
- На корабле есть открытая палуба, зоны отдыха и туалет
- Перед купанием и водными развлечениями проводится инструктаж, участникам выдаются спасательные жилеты. В водных развлечениях дети участвуют только под присмотром взрослых
- Порядок остановок и набор активностей могут меняться из-за погоды и состояния моря
- С вами на борту будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети (4-11 лет)
|$64
|Взрослый
|$92
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
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