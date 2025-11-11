Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от $312 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе
От волн Сиамского залива до Острова обезьян: драйв, природа и яркие эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$530 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег11 ноября 2025Отличная экскурсия. Брали мини тур. Все было отлично: организация, инструктаж, маршрут, трансфер, видеосъемка. Отдельное спасибо Василию.
- ББретоусов3 июля 2025Это было просто супер! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла идеально — море драйва, шикарные виды и приятный маршрут. Был русский
- ББеслан16 мая 2025Во время краткого отпуска в Паттайе решили с мужем день провести активно, выбрали экскурсию на гидроциклах, в Трипстере нашли экскурсию
- ССофия12 апреля 2025Спасибо большое! С нами был гид Василий, очень приятный в общении! Это были незабываемые впечатления! Нам очень понравилось, мы первый раз в жизни катались на гидроцикле, по открытому морю! Организация экскурсии на высшем уровне! Обязательно будем рекомендовать!
- ААнастасия1 апреля 2025Взяли индивидуальный тур на двоих на одном гидроцикле на 4 часа. Кататься очень понравилось, управление похоже на снегоход. Если хочется
- ЕЕвгений11 января 2025Брали мини-тур на 2,5 часа. Катались на двух гидроциклах с детьми. Все прошло отлично. Было даже время перекусить и поплавать с масками на одном из пляжей. В конце пожалели, что не взяли более длительный вариант. Могу смело всем рекомендовать.
- ЕЕкатерина31 августа 2024Все понравилось, все супер!
- ННаталья28 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
- ООксана16 февраля 2024Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
- ННикита10 февраля 2024Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
