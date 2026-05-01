Остров Принцессы — особая территория, куда можно попасть только с группой. Вы проведёте здесь несколько безмятежных часов: белоснежный пляж, прозрачная вода, снорклинг, каяки, вкусный обед и полный релакс на берегу. По пути обратно — храм желаний и необычные фотолокации.

Описание экскурсии

6:30–7:30 — сбор из отелей Паттайи и выезд к пирсу

8:30 — прибытие на пирс

9:00 — переезд на катере к острову

10:00 — снорклинг у коралловых рифов: яркие тропические рыбы и подводный мир Сиамского залива

12:00 — обед на острове

13:00 — свободное время: прозрачные каяки, пляжный отдых, футбол и волейбол, фотозоны, смотровая площадка

15:00 — отправление с острова на материк

15:30 — посещение храма Лыанг По Дам, куда приезжают за исполнением материальных желаний

16:00 — остановка у кафе «Станция 311»: самолёты в натуральную величину и музей военной техники под открытым небом

16:40 — остановка у вольеров с гигантскими черепахами: кормление и фото

17:30 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

В стоимость включены трансфер, входные билеты, обед, аренда каяков и сапов

Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности и выдаются спасательные жилеты

С вами будет русскоязычный гид из нашей команды

Важно знать! Это охраняемая территория ВМФ: