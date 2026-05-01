Остров Принцессы — особая территория, куда можно попасть только с группой.
Вы проведёте здесь несколько безмятежных часов: белоснежный пляж, прозрачная вода, снорклинг, каяки, вкусный обед и полный релакс на берегу. По пути обратно — храм желаний и необычные фотолокации.
Описание экскурсии
6:30–7:30 — сбор из отелей Паттайи и выезд к пирсу
8:30 — прибытие на пирс
9:00 — переезд на катере к острову
10:00 — снорклинг у коралловых рифов: яркие тропические рыбы и подводный мир Сиамского залива
12:00 — обед на острове
13:00 — свободное время: прозрачные каяки, пляжный отдых, футбол и волейбол, фотозоны, смотровая площадка
15:00 — отправление с острова на материк
15:30 — посещение храма Лыанг По Дам, куда приезжают за исполнением материальных желаний
16:00 — остановка у кафе «Станция 311»: самолёты в натуральную величину и музей военной техники под открытым небом
16:40 — остановка у вольеров с гигантскими черепахами: кормление и фото
17:30 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, входные билеты, обед, аренда каяков и сапов
- Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности и выдаются спасательные жилеты
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Важно знать! Это охраняемая территория ВМФ:
- Алкоголь и курение на острове запрещены
- Использование дронов и квадрокоптеров под запретом
- Количество посетителей ограничено
- Программа может сдвигаться из-за погодных условий и регламентов парка
- Нельзя наступать на рифы и собирать морских обитателей
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$90
|Дети рост 90–130 см
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
