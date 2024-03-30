13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Альпака Парк и водопады
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Вы познакомитесь с альпаками и увидите крыс размером с кабана, побываете в пещере с подземной рекой, окунётесь в горячий источник в джунглях и станете свидетелями необычного природного явления»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
26 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$107 за человека
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
2 дня над облаками: путешествие в мини-группе и в формате «всё включено»
Отправиться в нацпарк «Кхао Кхо», насладиться горными пейзажами и самым красивым храмом королевства
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 04:30
4 ноя в 04:30
7 ноя в 04:30
$180 за человека
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
3 ноя в 04:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил30 марта 2024Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 180. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год по теме «Термальные источники», 5 ⭐ отзывов, цены от $107. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь