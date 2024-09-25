13 часов
Групповая
до 20 чел.
Классический Бангкок: экскурсия из Паттайи с посещением храмов
Исследуйте культурное богатство Бангкока: от Королевского дворца до древних храмов в удобной однодневной поездке
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
28 янв в 06:00
3600฿ за человека
13 часов
Групповая
Рай на реке Квай
Двухдневное путешествие из Паттайи по самым интересным локациям провинции Канчанабури
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
28 янв в 04:00
$129 за человека
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
28 янв в 04:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 сентября 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет познакомится с увлекательным миром дворцов и храмов Бангкока! Внимательный и отзывчивый гид - Сергей поведал
- ИИрина26 мая 2024Очень интересная экскурсия, включающая в себя всё: и впечатления от уникальных и красивейших храмовых комплексов, дворца, и отдых на лодке,
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Река Квай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в январе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Река Квай" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 3600. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Река Квай», 10 ⭐ отзывов, цены от 129฿. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март