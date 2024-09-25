читать дальше

нам множество интереснейших историй, мы были в шикарных дворцах, обедали в одном из самых высоких небоскрёбов Бангкок по системе шведский стол - там было все! Экскурсия очень крутая, берите - не пожалеете! Единственный минус - ее перенесли на день, но, к счастью, на наши планы это не повлияло, мы довольны