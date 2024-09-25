Река Квай – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Квай» в Паттайе, цены от 129 ฿. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Бангкок классический
На автобусе
10 отзывов
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Классический Бангкок: экскурсия из Паттайи с посещением храмов
Исследуйте культурное богатство Бангкока: от Королевского дворца до древних храмов в удобной однодневной поездке
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
28 янв в 06:00
3600฿ за человека
Рай на реке Квай
На автобусе
13 часов
Групповая
Рай на реке Квай
Двухдневное путешествие из Паттайи по самым интересным локациям провинции Канчанабури
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
28 янв в 04:00
$129 за человека
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
28 янв в 04:30
$132 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 сентября 2024
    Бангкок классический
    Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет познакомится с увлекательным миром дворцов и храмов Бангкока! Внимательный и отзывчивый гид - Сергей поведал
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    нам множество интереснейших историй, мы были в шикарных дворцах, обедали в одном из самых высоких небоскрёбов Бангкок по системе шведский стол - там было все! Экскурсия очень крутая, берите - не пожалеете! Единственный минус - ее перенесли на день, но, к счастью, на наши планы это не повлияло, мы довольны

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Бангкок классический
    Очень интересная экскурсия, включающая в себя всё: и впечатления от уникальных и красивейших храмовых комплексов, дворца, и отдых на лодке,
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    и удовольствие от кормления рыбок и восхитительные виды на незабываемые панорамы Бангкока с высоты птичьего полёта, и вкуснейший обед, который понравится всем посетителям, с любыми вкусовыми пристрастиями. Главное - это прекрасная организация и замечательные гиды, которые смогут ответить на любой вопрос. Осталась очень довольна! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Река Квай»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в январе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Река Квай" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 3600. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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