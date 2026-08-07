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монастырю на вершине горы, где вы не только сможете насладиться панорамными видами, но и принять участие в ритуале на привлечение богатства.



Затем, отправляйтесь в сапфировые копи, где под руководством опытного гида вы узнаете все о добыче драгоценных камней и даже сможете забрать найденные сокровища с собой.



Обед в национальном стиле на плоту в морском заливе подарит вам не только вкусные блюда, но и незабываемые впечатления. Прогулка на лодке по мангровым лесам и кормление гигантских груперов добавят экзотики в ваш день.



Посещение католического храма и рынка драгоценных камней раскроет перед вами культурное и торговое разнообразие региона.



Завершите ваше приключение восхитительным закатом на берегу Сиамского залива, несомненно, это будет момент, который вы будете помнить всегда.



Каждый участник экскурсии получит в подарок камень-самоцвет, чтобы этот день оставил яркий след в вашей памяти