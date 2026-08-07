Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Представьте себе день, полный приключений и открытий в Паттайе, где каждый момент обещает новое волнение.
С утра до вечера вас ждет насыщенная программа: начните с завораживающего подъема на фуникулере к буддийскому читать дальшеуменьшить
монастырю на вершине горы, где вы не только сможете насладиться панорамными видами, но и принять участие в ритуале на привлечение богатства.
Затем, отправляйтесь в сапфировые копи, где под руководством опытного гида вы узнаете все о добыче драгоценных камней и даже сможете забрать найденные сокровища с собой.
Обед в национальном стиле на плоту в морском заливе подарит вам не только вкусные блюда, но и незабываемые впечатления. Прогулка на лодке по мангровым лесам и кормление гигантских груперов добавят экзотики в ваш день.
Посещение католического храма и рынка драгоценных камней раскроет перед вами культурное и торговое разнообразие региона.
Завершите ваше приключение восхитительным закатом на берегу Сиамского залива, несомненно, это будет момент, который вы будете помнить всегда.
Каждый участник экскурсии получит в подарок камень-самоцвет, чтобы этот день оставил яркий след в вашей памяти
7 причин купить эту экскурсию
💎 Получите сапфир в подарок
🌿 Прогулка по мангровым лесам
🏞 Визит в Сапфировый храм
🌅 Закат на берегу Сиамского залива
🍽 Обед на плоту с морепродуктами
🛍 Рынок драгоценных камней
⛪ Посещение католического храма
Что можно увидеть
Сапфировый храм
Католический храм в Чантабури
Рынок драгоценных камней
Описание экскурсии
06:30 — Выезд из Паттайи. 08:30 — Остановка в кафе на завтрак (еду вы можете взять из отеля или заказать на месте). 09:30 — Подъём на фуникулёре на вершину горы, где расположен буддийский монастырь Ват Као Суким. Совершим ритуал на привлечение богатства. Посетим смотровую площадку. 11:00 — Сапфировые копи и добыча драгоценных камней. Всё, что найдёте, сможете забрать с собой. Гид расскажет вам о методике добычи и особенностях использования камней в ювелирном искусстве. 12:30 — Обед в национальном стиле в ресторане на плоту в морском заливе. В меню — свежесобранные устрицы и другие дары моря. 13:00 — Прогулка на лодке по мангровым лесам, кормление хищных гигантских груперов. 14:30 — Посещение красивого католического храма в Чантабури. 15:00 — Рынок драгоценных камней. Сюда приезжают скупщики из арабских стран, Израиля, ЮАР и Нидерландов, именно здесь можно за небольшие деньги приобрести уникальные шедевры, созданные природой (аметисты, рубины, сапфиры и другие камни). 17:00 — Посещение Сапфирового храма. 18:00 — Встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива. 19:30 — Остановка на фруктовом рынке (по желанию). 20:30 — Прибытие в Паттайю.
Каждый гость получит подарок — камень-самоцвет!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям
Маршрут без дальних переездов, всё расположено в пределах 150 км от Паттайи
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно по желанию оплачивается завтрак в кафе — 100 батов.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Если вам удобно, вы можете оплатить оставшуюся часть экскурсии заранее переводом на карту банка РФ. Подробности в переписке с гидом.
в субботу в 06:30 и 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$150
Дети до 12 лет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:30 и 20:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии на «Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок»