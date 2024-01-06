Добывали ли вы когда-нибудь своими руками драгоценные камни? На этой экскурсии у вас будет такая возможность. Всё, что найдёте, сможете увезти с собой! Посещение уникального Сапфирового храма, прогулка по мангровым лесам в окружении гигантских хищников, обед на плоту, прогулка по рынку драгоценностей и встреча заката на берегу Сиамского залива — всё это также ждёт вас в программе.

Описание

Что вас ожидает

06:30 — Выезд из Паттайи.

08:30 — Остановка в кафе на завтрак (еду вы можете взять из отеля или заказать на месте).

09:30 — Подъём на фуникулёре на вершину горы, где расположен буддийский монастырь Ват Као Суким. Совершим ритуал на привлечение богатства. Посетим смотровую площадку.

11:00 — Сапфировые копи и добыча драгоценных камней. Всё, что найдёте, сможете забрать с собой. Гид расскажет вам о методике добычи и особенностях использования камней в ювелирном искусстве.

12:30 — Обед в национальном стиле в ресторане на плоту в морском заливе. В меню — свежесобранные устрицы и другие дары моря.

13:00 — Прогулка на лодке по мангровым лесам, кормление хищных гигантских груперов.

14:30 — Посещение красивого католического храма в Чантабури.

15:00 — Рынок драгоценных камней. Сюда приезжают скупщики из арабских стран, Израиля, ЮАР и Нидерландов, именно здесь можно за небольшие деньги приобрести уникальные шедевры, созданные природой (аметисты, рубины, сапфиры и другие камни).

17:00 — Посещение Сапфирового храма.

18:00 — Встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива.

19:30 — Остановка на фруктовом рынке (по желанию).

20:30 — Прибытие в Паттайю.

Каждый гость получит подарок — камень-самоцвет!

Организационные детали