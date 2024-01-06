Побывать на рынке драгоценных камней, добыть самоцветы и совершить необычный ритуал (в группе)
Всё, что найдёте, сможете увезти с собой! Посещение уникального Сапфирового храма, прогулка по мангровым лесам в окружении гигантских хищников, обед на плоту, прогулка по рынку драгоценностей и встреча заката на берегу Сиамского залива — всё это также ждёт вас в программе.
янв
янв
янв
янв
фев
фев
фев
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
|Дети до 12 лет
|$100
Описание
Что вас ожидает
06:30 — Выезд из Паттайи.
08:30 — Остановка в кафе на завтрак (еду вы можете взять из отеля или заказать на месте).
09:30 — Подъём на фуникулёре на вершину горы, где расположен буддийский монастырь Ват Као Суким. Совершим ритуал на привлечение богатства. Посетим смотровую площадку.
11:00 — Сапфировые копи и добыча драгоценных камней. Всё, что найдёте, сможете забрать с собой. Гид расскажет вам о методике добычи и особенностях использования камней в ювелирном искусстве.
12:30 — Обед в национальном стиле в ресторане на плоту в морском заливе. В меню — свежесобранные устрицы и другие дары моря.
13:00 — Прогулка на лодке по мангровым лесам, кормление хищных гигантских груперов.
14:30 — Посещение красивого католического храма в Чантабури.
15:00 — Рынок драгоценных камней. Сюда приезжают скупщики из арабских стран, Израиля, ЮАР и Нидерландов, именно здесь можно за небольшие деньги приобрести уникальные шедевры, созданные природой (аметисты, рубины, сапфиры и другие камни).
17:00 — Посещение Сапфирового храма.
18:00 — Встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива.
19:30 — Остановка на фруктовом рынке (по желанию).
20:30 — Прибытие в Паттайю.
Каждый гость получит подарок — камень-самоцвет!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям
- Маршрут без дальних переездов, всё расположено в пределах 150 км от Паттайи
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно по желанию оплачивается завтрак в кафе — 100 батов.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 06:30 и 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 06:30 и 20:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.