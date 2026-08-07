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Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок

Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Представьте себе день, полный приключений и открытий в Паттайе, где каждый момент обещает новое волнение.

С утра до вечера вас ждет насыщенная программа: начните с завораживающего подъема на фуникулере к буддийскому
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монастырю на вершине горы, где вы не только сможете насладиться панорамными видами, но и принять участие в ритуале на привлечение богатства.

Затем, отправляйтесь в сапфировые копи, где под руководством опытного гида вы узнаете все о добыче драгоценных камней и даже сможете забрать найденные сокровища с собой.

Обед в национальном стиле на плоту в морском заливе подарит вам не только вкусные блюда, но и незабываемые впечатления. Прогулка на лодке по мангровым лесам и кормление гигантских груперов добавят экзотики в ваш день.

Посещение католического храма и рынка драгоценных камней раскроет перед вами культурное и торговое разнообразие региона.

Завершите ваше приключение восхитительным закатом на берегу Сиамского залива, несомненно, это будет момент, который вы будете помнить всегда.

Каждый участник экскурсии получит в подарок камень-самоцвет, чтобы этот день оставил яркий след в вашей памяти

7 причин купить эту экскурсию

  • 💎 Получите сапфир в подарок
  • 🌿 Прогулка по мангровым лесам
  • 🏞 Визит в Сапфировый храм
  • 🌅 Закат на берегу Сиамского залива
  • 🍽 Обед на плоту с морепродуктами
  • 🛍 Рынок драгоценных камней
  • ⛪ Посещение католического храма
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок

Что можно увидеть

  • Сапфировый храм
  • Католический храм в Чантабури
  • Рынок драгоценных камней

Описание экскурсии

06:30 — Выезд из Паттайи.
08:30 — Остановка в кафе на завтрак (еду вы можете взять из отеля или заказать на месте).
09:30 — Подъём на фуникулёре на вершину горы, где расположен буддийский монастырь Ват Као Суким. Совершим ритуал на привлечение богатства. Посетим смотровую площадку.
11:00 — Сапфировые копи и добыча драгоценных камней. Всё, что найдёте, сможете забрать с собой. Гид расскажет вам о методике добычи и особенностях использования камней в ювелирном искусстве.
12:30 — Обед в национальном стиле в ресторане на плоту в морском заливе. В меню — свежесобранные устрицы и другие дары моря.
13:00 — Прогулка на лодке по мангровым лесам, кормление хищных гигантских груперов.
14:30 — Посещение красивого католического храма в Чантабури.
15:00 — Рынок драгоценных камней. Сюда приезжают скупщики из арабских стран, Израиля, ЮАР и Нидерландов, именно здесь можно за небольшие деньги приобрести уникальные шедевры, созданные природой (аметисты, рубины, сапфиры и другие камни).
17:00 — Посещение Сапфирового храма.
18:00 — Встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива.
19:30 — Остановка на фруктовом рынке (по желанию).
20:30 — Прибытие в Паттайю.

Каждый гость получит подарок — камень-самоцвет!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям
  • Маршрут без дальних переездов, всё расположено в пределах 150 км от Паттайи
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно по желанию оплачивается завтрак в кафе — 100 батов.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Если вам удобно, вы можете оплатить оставшуюся часть экскурсии заранее переводом на карту банка РФ. Подробности в переписке с гидом.

в субботу в 06:30 и 20:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$150
Дети до 12 лет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:30 и 20:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.

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