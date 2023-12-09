Побывать в сказочных пещерах и познакомиться с экзотическими животными на групповой экскурсии
Вы познакомитесь с альпаками и увидите крыс размером с кабана, побываете в пещере с подземной рекой, окунётесь в горячий источник в джунглях и станете свидетелями необычного природного явления.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
|Дети (от 3 до 12 лет)
|$80
Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете в живописном высокогорном крае, где пасутся альпаки и викуньи, а также живут самые большие в мире крысы размером с кабана. Вы узнаете, как возник Альпака Парк и каких ещё экзотических животных можно в нём встретить.
- Чтобы продлить эмоции от общения с животными, отправитесь на ферму прекрасных орхидей, где собрано более 100 различных видов и сортов.
- Зайдёте в кофейню на острове Пасхи и пообедаете в итальянском ресторане на швейцарских альпийских лугах.
- Заглянете в самую красивую сталактитовую пещеру Таиланда с десятью залами и световой подсветкой. Сталактиты в форме диковинных существ и героев мультфильмов, маленькие летучие мышки и 300 метров пути приведут в восторг не только детей, но и взрослых любого возраста!
- Искупаетесь в горячих минеральных природных источниках, узнаете об их целебных свойствах и посетите 9-уровневый водопад на границе с Бирмой.
- Затем вас ждёт встреча с величественными храмами, гигантскими статуями Ганеши и Богини Милосердия в джунглях.
- А в завершении программы, уже вечером, вы увидите необычное природное явление — в течение 1 часа будет происходить вылет огромного роя миллионов летучих мышей из пещеры страха.
Подробная программа
05:30 — Выезд от точки сбора.
08:00 — Остановка на завтрак (берём с собой из отеля).
09:00 — Водная пещера Ратчабури с рекой внутри.
11:00 — Сказочная пещера Кхао Бин — пожалуй, самая красивая в Королевстве!
12:00 — Альпака Парк — уголок Южной Америки в Таиланде.
14:00 — Обед.
15:00 — Водопад на границе с Бирмой.
16:00 — Термальные оздоровительные минеральные бассейны с горячей водой в джунглях.
17:00 — Кофейня с острова Пасхи.
18:30 — Стокилометровый рой летучих мышей в живописном каньоне.
22:00 — Возвращение в отели Паттайи.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть — не менее, чем за 24 часа до экскурсии организатору банковским переводом или наличными (наш курьер приедет к вам). После оплаты вы получите ваучер. Оплата невозвратная.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, сытный и вкусный обед
- Отдельно (по желанию) оплачивается корм для животных
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.