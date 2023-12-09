Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)

Групповая экскурсия в Паттайе

Побывать в сказочных пещерах и познакомиться с экзотическими животными на групповой экскурсии

Ратчабури можно по праву считать одной из самых живописных провинций Таиланда. Однодневное путешествие на запад страны подарит вам необычайные эмоции и яркие воспоминания.

Вы познакомитесь с альпаками и увидите крыс размером с кабана, побываете в пещере с подземной рекой, окунётесь в горячий источник в джунглях и станете свидетелями необычного природного явления.
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Ближайшие даты:
9
дек
19
дек
30
дек
6
янв
9
янв
16
янв
20
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Дети (от 3 до 12 лет)$80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы побываете в живописном высокогорном крае, где пасутся альпаки и викуньи, а также живут самые большие в мире крысы размером с кабана. Вы узнаете, как возник Альпака Парк и каких ещё экзотических животных можно в нём встретить.
  • Чтобы продлить эмоции от общения с животными, отправитесь на ферму прекрасных орхидей, где собрано более 100 различных видов и сортов.
  • Зайдёте в кофейню на острове Пасхи и пообедаете в итальянском ресторане на швейцарских альпийских лугах.
  • Заглянете в самую красивую сталактитовую пещеру Таиланда с десятью залами и световой подсветкой. Сталактиты в форме диковинных существ и героев мультфильмов, маленькие летучие мышки и 300 метров пути приведут в восторг не только детей, но и взрослых любого возраста!
  • Искупаетесь в горячих минеральных природных источниках, узнаете об их целебных свойствах и посетите 9-уровневый водопад на границе с Бирмой.
  • Затем вас ждёт встреча с величественными храмами, гигантскими статуями Ганеши и Богини Милосердия в джунглях.
  • А в завершении программы, уже вечером, вы увидите необычное природное явление — в течение 1 часа будет происходить вылет огромного роя миллионов летучих мышей из пещеры страха.

Подробная программа

05:30 — Выезд от точки сбора.
08:00 — Остановка на завтрак (берём с собой из отеля).
09:00 — Водная пещера Ратчабури с рекой внутри.
11:00 — Сказочная пещера Кхао Бин — пожалуй, самая красивая в Королевстве!
12:00 — Альпака Парк — уголок Южной Америки в Таиланде.
14:00 — Обед.
15:00 — Водопад на границе с Бирмой.
16:00 — Термальные оздоровительные минеральные бассейны с горячей водой в джунглях.
17:00 — Кофейня с острова Пасхи.
18:30 — Стокилометровый рой летучих мышей в живописном каньоне.
22:00 — Возвращение в отели Паттайи.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть — не менее, чем за 24 часа до экскурсии организатору банковским переводом или наличными (наш курьер приедет к вам). После оплаты вы получите ваучер. Оплата невозвратная.

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, сытный и вкусный обед
  • Отдельно (по желанию) оплачивается корм для животных
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыПаркиТаиландПещеры

Похожие туры из Паттайи

Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Храмы божеств и парк попугаев - все самое интересное недалеко от Паттайи
8 дек
11 дек
12 дек
13 дек
$180 за всё до 4 чел.
Из Паттайи в Сингапур - и обратно: авиатур all inclusive
Индивидуальная
13 часов
Из Паттайи в Сингапур - и обратно: авиатур all inclusive
Поручить организацию путешествия другим, а самим наслаждаться знакомством с городом
9 дек
10 дек
11 дек
12 дек
$1 200 за экскурсию
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
20%
Мини-группа
30 минут
1 отзыв
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Подняться в небо и полюбоваться курортом с высоты 300 метров в мини-группе
недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
269$216 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ