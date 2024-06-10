Новый вечерний Бангкок

Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Панорамные виды с высоты 78 этажа башни Маханакхон, прогулка в парке Люмпини и посещение храма Wat Intharawiharn - всё это ожидает вас на экскурсии «Новый вечерний Бангкок».

Катание на лодке по реке Чаупхрая, посещение торгового центра Icon Siam и вечерний круиз с танцевальным шоу и шведским столом завершат ваш насыщенный день. Забронируйте экскурсию, чтобы увидеть Бангкок во всей его вечерней красоте

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Панорамный вид на Бангкок с высоты 314 метров
  2. 🌳 Прогулка по парку Люмпини
  3. 🏯 Посещение древнего храма Wat Intharawiharn
  4. 🚤 Прогулка на лодке по реке Чаупхрая
  5. 🛍️ Шопинг в торговом центре Icon Siam
  6. 💦 Шоу фонтанов с лазерной подсветкой
  7. 🍽️ Вечерний круиз с шведским столом и танцевальным шоу

Что можно увидеть

  • Башня Маханакхон
  • Парк Люмпини
  • Храм Wat Intharawiharn
  • Торговый центр Siam Paragon
  • Торговый центр Icon Siam
  • Мост Золотая свеча
  • Королевский дворец
  • Храм Утренней Зари
Новый вечерний Бангкок
Новый вечерний Бангкок
Новый вечерний Бангкок
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Что вас ожидает:

  • Sky Walk
  • Парк Люмпини
  • Sky Train
  • Торговый центр Siam Paragon
  • Храма Wat Intharawiharn
  • Река Сиама
  • Мост Золотая свеча
  • Королевский дворец
  • Храм Утренней Зари
  • Icon Siam

Описание экскурсии

Что вас ждет 9:30 – 10:00 Выезд из Паттайи 12:00 Панорама города с высоты 78 этажа Sky Walk в самом высоком здании Таиланда — башне Маханакхон! Вы прогуляетесь по балкону со стеклянным полом, увидите город с высоты 314 метров. Обзор 360% на всю столицу захватывающий дух. Одна из лучших смотровых площадок в мире. 13:00 Парк Люмпини — самый большой и красивый парк столицы. Тихий, зеленый оазис в центре шумного города. Небольшие прогулочные катамараны в виде лебедей скользят по искусственным озерам, на берегах которых можно встреть спокойных гигантских варанов, черепах и доверчивых птиц. Рыбы в пруду совсем не боятся брать пищу из рук: кормление их очищает вашу карму! 15:30 Воздушное метро (Sky Train), доставит Вас в знаменитый торговый центр Siam Paragon, на нижнем этаже которого находятся сотни небольших ресторанчиков и кафе, 10 из которых рекомендованы гидом Мишлен! Вы побываете в океанариуме Ocean World — доме более чем для тридцати тысяч удивительных морских существ и пары водолазов. 16:30 Посещение древнего храма Wat Intharawiharn. Храм, построенный еще до основания Бангкока в 1728г., высочайшей в мире статуи стоящего Будды (32м). В святилище храма устроен пруд со святой водой, окропление которой исцеляет болезни, снимает с человека проклятие мелких неудач. Сюда приезжают поклониться богине Гуань-Инь и попросить счастья в любви. Послушаем пение монахов и прочувствуем настоящий трепет перед этим великим комплексом. 17:20 Прогулка на лодке по главной реке Сиама — Чаупхрая. С воды увидим мост «Золотая свеча», Королевский дворец, Храм Утренней Зари. 17:10 – 18:50 Прибытие в Icon Siam — яркий и современный 11-ти этажный торговый центр с плавучим рынком, бутиками всех известных мировых брэндов и лавками товаров ручной работы. Со смотровой площадки открывается вид на реку со снующими по ней быстроходными катерами и неспешно двигающимися круизными лайнерами. 19:00 Шоу фонтанов с лазерной подсветкой и музыкальным оформлением это отдельное приключение! Можно смотреть со стороны, но можно и подойти буквально вплотную (если нет ветра). 19:45 – 21:45 Вечерний круиз на лайнере, по реке, которая в это время отражает свет миллионов лампочек, освещающих шедевры архитектуры! Отличным дополнением к увиденному будет шведский стол и холодное, свежее, разливное пиво, подающееся без ограничений! Традиционное тайское танцевальное шоу дополняет картину вечера: вы безошибочно чувствуете, что находитесь в сердце Юго-Восточной Азии. 21:45 – 23:45 С ощущением приятной усталости полные впечатлений от этого незабываемого дня, мы возвращаемся в Паттайю.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (рост 120 см+)3 500 ฿
Детский (рост 90-119 см)2 700 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Sky Walk
  • Парк Люмпини
  • Sky Train
  • Торговый центр Siam Paragon
  • Храма Wat Intharawiharn
  • Река Сиама
  • Мост Золотая свеча
  • Королевский дворец
  • Храм Утренней Зари
  • Icon Siam
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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