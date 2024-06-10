Описание экскурсии

Что вас ждет 9:30 – 10:00 Выезд из Паттайи 12:00 Панорама города с высоты 78 этажа Sky Walk в самом высоком здании Таиланда — башне Маханакхон! Вы прогуляетесь по балкону со стеклянным полом, увидите город с высоты 314 метров. Обзор 360% на всю столицу захватывающий дух. Одна из лучших смотровых площадок в мире. 13:00 Парк Люмпини — самый большой и красивый парк столицы. Тихий, зеленый оазис в центре шумного города. Небольшие прогулочные катамараны в виде лебедей скользят по искусственным озерам, на берегах которых можно встреть спокойных гигантских варанов, черепах и доверчивых птиц. Рыбы в пруду совсем не боятся брать пищу из рук: кормление их очищает вашу карму! 15:30 Воздушное метро (Sky Train), доставит Вас в знаменитый торговый центр Siam Paragon, на нижнем этаже которого находятся сотни небольших ресторанчиков и кафе, 10 из которых рекомендованы гидом Мишлен! Вы побываете в океанариуме Ocean World — доме более чем для тридцати тысяч удивительных морских существ и пары водолазов. 16:30 Посещение древнего храма Wat Intharawiharn. Храм, построенный еще до основания Бангкока в 1728г., высочайшей в мире статуи стоящего Будды (32м). В святилище храма устроен пруд со святой водой, окропление которой исцеляет болезни, снимает с человека проклятие мелких неудач. Сюда приезжают поклониться богине Гуань-Инь и попросить счастья в любви. Послушаем пение монахов и прочувствуем настоящий трепет перед этим великим комплексом. 17:20 Прогулка на лодке по главной реке Сиама — Чаупхрая. С воды увидим мост «Золотая свеча», Королевский дворец, Храм Утренней Зари. 17:10 – 18:50 Прибытие в Icon Siam — яркий и современный 11-ти этажный торговый центр с плавучим рынком, бутиками всех известных мировых брэндов и лавками товаров ручной работы. Со смотровой площадки открывается вид на реку со снующими по ней быстроходными катерами и неспешно двигающимися круизными лайнерами. 19:00 Шоу фонтанов с лазерной подсветкой и музыкальным оформлением это отдельное приключение! Можно смотреть со стороны, но можно и подойти буквально вплотную (если нет ветра). 19:45 – 21:45 Вечерний круиз на лайнере, по реке, которая в это время отражает свет миллионов лампочек, освещающих шедевры архитектуры! Отличным дополнением к увиденному будет шведский стол и холодное, свежее, разливное пиво, подающееся без ограничений! Традиционное тайское танцевальное шоу дополняет картину вечера: вы безошибочно чувствуете, что находитесь в сердце Юго-Восточной Азии. 21:45 – 23:45 С ощущением приятной усталости полные впечатлений от этого незабываемого дня, мы возвращаемся в Паттайю.