читать дальше понимаю что мост закрыли на реставрацию, да и зоопарк не контактный а обычный, но не честнее было бы просто временно убрать эту программу и не вводить людей в заблуждение. В целом кроме китайского храма практически нечего посмотреть(

Возможно стоит исключать программу или менять ее элементы, если часть из них недоступны по тем или иным обстоятельствам, я понимаю что не сезон, поэтому был только 1 ананас для туристов,