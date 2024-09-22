Предлагаем вам посетить одну из лучших семейных экскурсий с русским гидом.
У вас будет отличная возможность посетить самые лучшие места за один день: побывать на ананасовой и устричных плантациях, посетить шокирующий храм и посмотреть на Гранд каньон, а еще понаблюдать за животными в зоопарке Као Кео.
У вас будет отличная возможность посетить самые лучшие места за один день: побывать на ананасовой и устричных плантациях, посетить шокирующий храм и посмотреть на Гранд каньон, а еще понаблюдать за животными в зоопарке Као Кео.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Все и сразу
Вас ждет одна из самых лучших семейных экскурсий в сопровождении русского гида. Предлагаем вам отличную возможность посетить самые лучшие места за один день:
- ананасовую плантацию — попробуем самые сладкие в мире ананасы;
- Гранд каньон Чонбури — поднимемся на смотровую площадку;
- китайский храм Красного Дракона в Анг Силе;
- устричные фермы и плантации;
- шокирующий храм Ада и Рая в Банг Саен;
- посетим чеди нового потрясающего храма Phra Maha Chedi Wat Saen Suk;
- контактный зоопарк Као Кео. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Запрещено: алкоголь и курение, брать с собой своих животных.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост более 130 см)
|1 800 ฿
|Детский (рост 90-130 см)
|1 300 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ананасовая плантация
- Гранд каньон Чонбури
- Китайский храм Красного Дракона
- Устричные фермы и плантации
- Храм Ада и Рая в Банг Саен
- Храм Phra Maha Chedi Wat Saen Suk
- Контактный зоопарк Као Кео
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Входные билеты
- Обед
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Запрещено: алкоголь и курение, брать с собой своих животных
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
22 сен 2024
Возможно стоит исключать программу или менять ее элементы, если часть из них недоступны по тем или иным обстоятельствам, я понимаю что не сезон, поэтому был только 1 ананас для туристов,
Н
Надежда
31 июл 2024
А
Анастасия
27 мар 2024
Входит в следующие категории Паттайи
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