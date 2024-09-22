Дискавери тур 8 в 1

Предлагаем вам посетить одну из лучших семейных экскурсий с русским гидом.

У вас будет отличная возможность посетить самые лучшие места за один день: побывать на ананасовой и устричных плантациях, посетить шокирующий храм и посмотреть на Гранд каньон, а еще понаблюдать за животными в зоопарке Као Кео.
4.33
3 отзыва
Дискавери тур 8 в 1
Дискавери тур 8 в 1
Дискавери тур 8 в 1
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Все и сразу

Вас ждет одна из самых лучших семейных экскурсий в сопровождении русского гида. Предлагаем вам отличную возможность посетить самые лучшие места за один день:

  • ананасовую плантацию — попробуем самые сладкие в мире ананасы;
  • Гранд каньон Чонбури — поднимемся на смотровую площадку;
  • китайский храм Красного Дракона в Анг Силе;
  • устричные фермы и плантации;
  • шокирующий храм Ада и Рая в Банг Саен;
  • посетим чеди нового потрясающего храма Phra Maha Chedi Wat Saen Suk;
  • контактный зоопарк Као Кео. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Запрещено: алкоголь и курение, брать с собой своих животных.

Ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (рост более 130 см)1 800 ฿
Детский (рост 90-130 см)1 300 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ананасовая плантация
  • Гранд каньон Чонбури
  • Китайский храм Красного Дракона
  • Устричные фермы и плантации
  • Храм Ада и Рая в Банг Саен
  • Храм Phra Maha Chedi Wat Saen Suk
  • Контактный зоопарк Као Кео
Что включено
  • Трансфер туда-обратно
  • Входные билеты
  • Обед
  • Русскоязычный гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Запрещено: алкоголь и курение, брать с собой своих животных
  • Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
А
22 сен 2024
Возможно стоит исключать программу или менять ее элементы, если часть из них недоступны по тем или иным обстоятельствам, я понимаю что не сезон, поэтому был только 1 ананас для туристов,
читать дальше

понимаю что мост закрыли на реставрацию, да и зоопарк не контактный а обычный, но не честнее было бы просто временно убрать эту программу и не вводить людей в заблуждение. В целом кроме китайского храма практически нечего посмотреть(

Н
31 июл 2024
А
27 мар 2024

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