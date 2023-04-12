Всё о Самуи

Полезная информация о Самуи

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Местное время в Самуи
02:5113
12 апреля 2023
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСамуи
По-английскиKo Samui
Статья о городеСтатья о Самуи
АэропортСамуи USM
Часовой поясAsia/Bangkok

Подробная статья

Самуи
Самуи – идеальное место для семейного отдыха

Где находится Самуи на карте

Популярные экскурсии в Самуи

Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
5
1 отзыв
$
87
за чел.
Прокатиться по бездорожью, увидеть чудеса природы и панорамы с высоты
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
4.5
4 отзыва
$
68
за чел.
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день
4.4
10 отзывов
$
55
за чел.
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
4.8
9 отзывов
$
63
за чел.
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
4.9
14 отзывов
$
300
за всё
Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое - на автомобильной обзорной экскурсии
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
4.9
10 отзывов
$
240
за всё
Пройти неизведанными лесными тропами, открыть затерянный водопад и провести незабываемый вечер
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
3.5
2 отзыва
$
75
за чел.
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
Тур на квадроциклах в джунглях с заездом на водопад
Тур на квадроциклах в джунглях с заездом на водопад
от
$
30
за чел.
Захватывающий тур на квадроциклах по джунглям острова Самуи с заездом на секретный водопад! Вас будут ждать горные треки, густые джунгли, кокосовые ро...
Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи
$
42
за чел.
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи
$
55
за чел.
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
5
2 отзыва
$
63
за чел.
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
5
3 отзыва
$
42
за чел.
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
$
63
за чел.
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
5
2 отзыва
$
63
за чел.
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Фотографии

Побережье Ламай
Бопхут
Ламаи
Чавенг
Пляж Самуи
Самуи
Самуи
Самуи
14

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