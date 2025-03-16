Вокруг Самуи на катамаране

Индивидуальная водная прогулка на катамаране вокруг Самуи - это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться живописными морскими видами, не тратя на это весь день.
На борту уютного катамарана гостей встретит
На борту уютного катамарана гостей встретит
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Индивидуальная прогулка
- 🏝️ Уникальные виды Самуи
- 🎣 Рыбалка и развлечения
- 🛶 Сапборды и аквапарк
- 👨✈️ Опытный капитан
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Ко Сом
Описание водной прогулки
Морская прогулка на катамаране
- Вы насладитесь видами Самуи из бухты Тонг Бэй и посетите ближайший необитаемый остров Ко Сом
- Понежитесь на пляже и насладитесь морскими активностями: у вас будет свой личный аквапарк — надувная горка, по которой можно скатываться с палубы прямо за борт
- По желанию прокатитесь на сапах или воспользуетесь снаряжением для рыбалки
Организационные детали
- Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения, с вами будет англоговорящий экипаж катамарана
- Сопровождение русскоговорящего гида по запросу и оплачивается отдельно — 5000 батов
- Экскурсия возможна для компании до 20 человек
- На судне есть спасательные жилеты, перед снорклингом вас ждёт инструкция по безопасности
В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно на автомобиле или микроавтобусе, поездка на катамаране, оборудование для снорклинга (маска, трубка), термобокс со льдом, прохладительные напитки, фрукты, сап-боард, оборудование и наживка для рыбалки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Самуи
Провёл экскурсии для 343 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом с 2018 года. Я Сергей. Увлекаюсь спортом, музыкой, поиском новых мест и исследованием разных культур и народов. Путешествие со мной — это возможностьЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Самуи
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Самуи: индивидуальная экскурсия
Райский остров Самуи стоит познавать без суеты. На дружеской волне отправимся в неторопливое путешествие: пляжи, джунгли, храмы и магический сад
Начало: От места проживания
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
$272
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Самуи: храмы, статуи и природные памятники
Самуи - это райский уголок с белоснежными пляжами и яркими джунглями. За один день вы увидите храмы, скульптуры и природные памятники острова
20 мар в 11:00
21 мар в 11:00
$270 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$264
$330 за всё до 6 чел.