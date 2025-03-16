Вокруг Самуи на катамаране

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ощутить дух первооткрывателя на локациях, недоступных для массового туризма. Независимо от того, выбираетесь ли вы в приключение по джунглям или на обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям, мой маршрут будет спланирован так, чтобы избежать больших скоплений людей, насколько это возможно. Буду рад помочь с любыми вопросами, связанными с пребыванием в Таиланде — от трансферов из аэропорта до приобретения недвижимости. До встречи на Самуи!