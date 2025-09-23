читать дальше

тому же интересный и эрудированный собеседник, что плюс, ведь всегда приятно иметь дело с умными людьми.



Во время посещения водопадов и по пути на них Сергей вел себя очень тактично, не торопил, что было очень комфортно, мы спокойно шли и также спокойно полюбовались на водопады. Отдельное спасибо Сергею за предложение пофотографировать нас с мамой, я потом открыла галерею и нашла там красивое видео меня, мамы, и водопада на память:)



Лично мне больше всего понравилась часть путешествия с закатом, он проходит в очень красивом, тихом месте. Опять же, нас никуда не торопили и получилось так что мы задержались после заката и посмотрели звёзды, за что я очень благодарна потому что живу в мегаполисе и не видела их уже много лет. Смотрите в фотках какие прекрасные звёзды на Самуи!



В завершение путешествия мы отправились смотреть стоячего Будду и ещё одно чудо - по всей видимости был религиозный праздник и мы застали пение монахов, просто волшебно, почти ночь, никого нет, пение монахов и Будда, согласитесь вдохновляет. В общем когда мы уже выезжали к людям я даже расстроилась что путешествие завершилось.



Кстати вода, кокосы, орешки, что-то ещё перекусить имеется, в этом плане о вас тоже позаботятся. И ещё музыка шикарная, точно уедете счастливые домой с тёплыми воспоминаниями.



Очень рекомендую.