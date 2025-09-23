Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Квест
до 15 чел.
Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Раскрыть остров по-новому в интерактивном формате и посмотреть его необычные локации
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
от $210 за всё до 15 чел.
- ТТатьяна23 сентября 2025Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка
- ЮЮлия13 сентября 2025Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется
- ЕЕлена29 августа 2025Недавно приняли участие в экскурсии-квесте по острову Самуи — это было очень увлекательно и совсем не похоже на стандартные экскурсии!
- ММаргарита12 августа 2025Экскурсия была необыкновенная. Мы прошли действительно неизведанными труопами,куда не ступала нога туристов, очутились совершенно одни на водопаде, где смогли искупаться
- ВВероника7 августа 2025Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
- ЮЮлия18 июня 2025Незабываемое путешествие по диким и прекрасным местам острова, где можно покупаться в водопадах и полюбоваться на заходящее солнце в тропических
- ТТатьяна8 июня 2025Это действительно небольшое приключение в джунглях: когда надоели шаблонные туристические тропы, когда хочется чуть-чуть адреналина, вот тогда вам сюда))) Сергей - отличный водитель, приятный собеседник, вся поездка проходит в спокойной, дружелюбной атмосфере, на комфортабельном авто под классные треки. Рекомендую!
- ННаталья15 мая 2025Очень классная была поездка. Сергей скорректировал экскурсию под наши интересы и спокойно относился к нашим заморочкам и желанием остановиться где
- ААнна31 марта 2025Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный и внимательный гид, к
- ППетр3 февраля 2025Было интересное путешествие.
Сергей очень внимательный, заботливый и выполнил все наши пожелания..
Благодарим 😊
- РРегина12 января 2025Безумно рады, что нашли такой интересный интерактив на острове. Спасибо Илье и организатором за маленькое путешествие!!! Если бы не квест, мы ни за что бы не посетили некоторые места, они запали в самое сердечко))
- ММила3 декабря 2024Недавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ни одного отзыва, что заставило
- ААлександр26 августа 2024Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.
- ККонстантин18 июля 2024Очень понравилось.
- EEduard16 июля 2024Все отлично)
Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
- ООльга28 июня 2024Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
- ННина24 марта 2024Очень круто)
- ЕЕлена18 марта 2024Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
- ООлег15 марта 2024Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный.
Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.
- ВВладимир6 марта 2024Сергей отлично знает самые утаенные уголки Самуи. Специально под наш временной интервал построил маршрут, провел по замечательным местам с очень
