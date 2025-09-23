Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» на Самуи, цены от $210. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
На машине
Джиппинг
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
На машине
7 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
6 часов
3 отзыва
Квест
до 15 чел.
Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Раскрыть остров по-новому в интерактивном формате и посмотреть его необычные локации
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
от $210 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка
    нам очень понравилась, а именно часть, где встречали закат под отличный чилаут. Заката мы тоже не увидели)), но был потрясающе красивый туман. Очень запоминающаяся картинка!

    Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка нам очень понравилась, а именно часть, где встречали закат под отличный чилаут. Заката мы тоже не увидели)), но был потрясающе красивый туман. Очень запоминающаяся картинка!
  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется
    в памяти как настоящее приключение, полное неожиданных звуков природы и красивых видов. Купание в водопаде просто невероятное.
    Сергей очень внимательный и приятный гид, подстроил маршрут под наши пожелания. Очень классно, что маршрут построен так, что на всех локациях мы были одни, и не пересекались с туристическими группами.
    Закат на смотровой площадке - незабываем.
    Экскурсия понравилась и взрослым, и ребенку 6 лет

    Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется в памяти как настоящее приключение, полное неожиданных звуков природы и красивых видов. Купание в водопаде просто невероятное.
    Сергей очень внимательный и приятный гид, подстроил маршрут под наши пожелания. Очень классно, что маршрут построен так, что на всех локациях мы были одни, и не пересекались с туристическими группами.
    Закат на смотровой площадке - незабываем.
    Экскурсия понравилась и взрослым, и ребенку 6 лет
  • Е
    Елена
    29 августа 2025
    Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
    Недавно приняли участие в экскурсии-квесте по острову Самуи — это было очень увлекательно и совсем не похоже на стандартные экскурсии!
    Интересные задания, загадки, тайные локации и настоящее погружение в атмосферу острова.
    Каждая остановка открывала что-то новое — от красивых пляжей до скрытых парков и панорамных видов. Понравилось, что квест грамотно сочетал активность, познавательные элементы и отдых.
    Благодаря формату всё воспринимается живо и ярко, и главное — запоминается.
    Итог: если хотите посмотреть Самуи нестандартно, активно и с изюминкой — рекомендую.

  • М
    Маргарита
    12 августа 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия была необыкновенная. Мы прошли действительно неизведанными труопами,куда не ступала нога туристов, очутились совершенно одни на водопаде, где смогли искупаться
    без наблюдающих глаз. Посмотрели и другие достопримечательности Самуи. Сергей интересно рассказал нам о культуре Тайланда, провез нас через плантации местных до сих неизвестных нам фруктов.
    По нашей просьбе мы смогли немного изменить наш план и Сергей во время нашей паузы показал нам удивительное место, распахнувшее наш взор сверху на Самуи и другие близлежащие острова.
    В целом мы получили незабываемые впечатления Сергей- тактичный экскурсовод, замечательный человек.

  • В
    Вероника
    7 августа 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
    Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Незабываемое путешествие по диким и прекрасным местам острова, где можно покупаться в водопадах и полюбоваться на заходящее солнце в тропических
    джунглях. Сергей - отличный рассказчик, который не даст скучать и расскажет много интересного об особенностях тайского народа и их традициях. Рекомендую!

    Незабываемое путешествие по диким и прекрасным местам острова, где можно покупаться в водопадах и полюбоваться на заходящее солнце в тропических джунглях. Сергей - отличный рассказчик, который не даст скучать и расскажет много интересного об особенностях тайского народа и их традициях. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Это действительно небольшое приключение в джунглях: когда надоели шаблонные туристические тропы, когда хочется чуть-чуть адреналина, вот тогда вам сюда))) Сергей - отличный водитель, приятный собеседник, вся поездка проходит в спокойной, дружелюбной атмосфере, на комфортабельном авто под классные треки. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    15 мая 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Очень классная была поездка. Сергей скорректировал экскурсию под наши интересы и спокойно относился к нашим заморочкам и желанием остановиться где
    мы хотели. Рассказывал про интересные места и тайцев, их особенности культуры и быта! Советую всем любителям природы и желающим погулять по джунглям!

  • А
    Анна
    31 марта 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный и внимательный гид, к
    тому же интересный и эрудированный собеседник, что плюс, ведь всегда приятно иметь дело с умными людьми.

    Во время посещения водопадов и по пути на них Сергей вел себя очень тактично, не торопил, что было очень комфортно, мы спокойно шли и также спокойно полюбовались на водопады. Отдельное спасибо Сергею за предложение пофотографировать нас с мамой, я потом открыла галерею и нашла там красивое видео меня, мамы, и водопада на память:)

    Лично мне больше всего понравилась часть путешествия с закатом, он проходит в очень красивом, тихом месте. Опять же, нас никуда не торопили и получилось так что мы задержались после заката и посмотрели звёзды, за что я очень благодарна потому что живу в мегаполисе и не видела их уже много лет. Смотрите в фотках какие прекрасные звёзды на Самуи!

    В завершение путешествия мы отправились смотреть стоячего Будду и ещё одно чудо - по всей видимости был религиозный праздник и мы застали пение монахов, просто волшебно, почти ночь, никого нет, пение монахов и Будда, согласитесь вдохновляет. В общем когда мы уже выезжали к людям я даже расстроилась что путешествие завершилось.

    Кстати вода, кокосы, орешки, что-то ещё перекусить имеется, в этом плане о вас тоже позаботятся. И ещё музыка шикарная, точно уедете счастливые домой с тёплыми воспоминаниями.

    Очень рекомендую.

    Были на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличныйБыли на экскурсии 27.03. и это была одна из лучших экскурсий где я была. Сергей отличный
  • П
    Петр
    3 февраля 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Было интересное путешествие.
    Сергей очень внимательный, заботливый и выполнил все наши пожелания..
    Благодарим 😊
  • Р
    Регина
    12 января 2025
    Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
    Безумно рады, что нашли такой интересный интерактив на острове. Спасибо Илье и организатором за маленькое путешествие!!! Если бы не квест, мы ни за что бы не посетили некоторые места, они запали в самое сердечко))
  • М
    Мила
    3 декабря 2024
    Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
    Недавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ни одного отзыва, что заставило
    нас немного волноваться. Но наши опасения оказались напрасными — всё было просто потрясающе!

    Денис подробно объяснил все детали, сопровождал нас на каждой локации, создавал атмосферу интриги и делал невероятные фотографии на память.

    Атмосфера квеста полностью захватывала: локации продуманы до мелочей, особенно впечатлил "Затерянный сад". Задания оказались не только интересными, но и разнообразными, некоторые потребовали нестандартного мышления. Особый восторг вызвала «встреча с эму» — это было незабываемо!

    Команда организаторов отлично справилась со своей задачей: всё прошло гладко, инструктаж был чётким, а подсказки давались только в нужные моменты, ненавязчиво.

    Этот квест — настоящее открытие! Рекомендую его всем, кто любит природу, таинственность и увлекательные загадки.

    Недавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ниНедавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ниНедавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ниНедавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ниНедавно посетили квест, и, честно говоря, сначала были немного скептически настроены. На сайте не оказалось ни
  • А
    Александр
    26 августа 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.
  • К
    Константин
    18 июля 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Очень понравилось.
    Очень понравилось.
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Все отлично)
    Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
    захотел, был пилинг рыбками). И в целом вся поездка по столь живописным местам оставила самые положительные впечатления. Отдельное спасибо Сергею за то, что помимо рассказа непосредственно по теме экскурсии отвечал на наши дополнительные вопросы.

    Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
    Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
    камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться.
    Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото)
    Спасибо за них Сергею)
    Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет)
    И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня)))
    Всем рекомендую!!!!

    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
    Посетили 2 красивых водопада: один с огромным камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться.
    Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото)
    Спасибо за них Сергею)
    Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет)
    И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня)))
    Всем рекомендую!!!!
  • Н
    Нина
    24 марта 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Очень круто)
    Очень круто)
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
    Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
  • О
    Олег
    15 марта 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный.
    Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.
  • В
    Владимир
    6 марта 2024
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Сергей отлично знает самые утаенные уголки Самуи. Специально под наш временной интервал построил маршрут, провел по замечательным местам с очень
    живописными видами. При этом мы практически не встречали других туристов, что большая редкость для этого перенасыщенного острова.
    Приятные бонусы в виде кокосов и бананов подняли настроение и прибавили сил.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
  2. Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
  3. Квест-приключение на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Какие места ещё посмотреть на Самуи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
  3. Остров Свиней
Сколько стоит экскурсия по Самуи в декабре 2025
Сейчас на Самуи в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию на Самуи на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 39 ⭐ отзывов, цены от $210. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль