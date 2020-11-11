Как добраться до Килиманджаро на самолёте
В Килиманджаро 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kilimanjaro International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Килиманджаро
- Килиманджаро JROKilimanjaro International Airport
Самые дешёвые билеты в Килиманджаро из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇹🇿Мванзы
|2 839
|1ч
|11.11.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|3 947
|3ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|4 617
|1ч 20м
|16.12.2020
|из 🇷🇼Кигали
|13 906
|9ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|15 118
|1ч 5м
|06.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 860
|9ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇿Грумети
|26 167
|2ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 010
|29ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|29 259
|42ч (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|29 434
|28ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|30 986
|37ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|32 197
|21ч 45м (⇵2)
|24.06.2021
|из 🇮🇹Рима
|33 084
|20ч 55м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|33 224
|29ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|34 346
|27ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|35 135
|20ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|35 467
|34ч 20м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|35 539
|28ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|35 999
|34ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 952
|23ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|36 962
|18ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|37 409
|50ч 35м (⇵2)
|22.03.2021
|из 🇧🇾Минска
|37 521
|32ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|37 585
|52ч 10м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|38 807
|53ч 45м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|39 142
|52ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|39 744
|33ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|40 989
|34ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|41 443
|22ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|41 803
|52ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из Абиджана
|42 079
|27ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|42 369
|39ч 55м (⇵2)
|24.06.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|42 633
|25ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|44 734
|16ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из Сеула
|47 192
|37ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|49 676
|28ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|50 320
|30ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|89 862
|40ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Килиманджаро
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Килиманджаро, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Биллунн, Дар-эс-Салам, Бали, Никосия и Йоханнесбург
- 30.11.202030.11.2020
- 19.10.202023.10.2020
- 18.10.202023.10.2020
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