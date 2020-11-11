Летим в Килиманджаро

Как добраться до Килиманджаро на самолёте

В Килиманджаро 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kilimanjaro International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Килиманджаро

  1. Килиманджаро JRO
    Kilimanjaro International Airport

Самые дешёвые билеты в Килиманджаро из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇹🇿Мванзы2 839
11.11.2020из 🇹🇿Занзибара3 947 (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама4 6171ч 20м
16.12.2020из 🇷🇼Кигали13 9069ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇰🇪Найроби15 1181ч 5м
06.12.2020из 🇦🇪Дубая15 8609ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇹🇿Грумети26 1672ч 5м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Москвы29 01029ч 5м (⇵2)
05.11.2020из 🇹🇷Стамбула29 25942ч (⇵2)
06.12.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы29 43428ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇪Таллина30 98637ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇪🇬Каира32 19721ч 45м (⇵2)
24.06.2021из 🇮🇹Рима33 08420ч 55м (⇵1)
06.12.2020из 🇦🇪Шарджи33 22429ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Тюмени34 34627ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Парижа35 13520ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга35 46734ч 20м (⇵2)
28.02.2021из 🇷🇺Красноярска35 53928ч (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Краснодара35 99934ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇦Киева36 95223ч 5м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону36 96218ч (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Челябинска37 40950ч 35м (⇵2)
22.03.2021из 🇧🇾Минска37 52132ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇶🇦Дохи37 58552ч 10м (⇵2)
26.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга38 80753ч 45м (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Иркутска39 14252ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇭Цюриха39 74433ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇬🇧Лондона40 98934ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇱🇹Вильнюса41 44322ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка41 80352ч 25м (⇵2)
12.11.2020из Абиджана42 07927ч (⇵2)
05.11.2020из 🇨🇩Киншасы42 36939ч 55м (⇵2)
24.06.2021из 🇵🇱Варшавы42 63325ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇭Женевы44 73416ч 55м (⇵2)
06.11.2020из Сеула47 19237ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Одессы49 67628ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇧Манчестера50 32030ч 10м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Камчатки89 86240ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Килиманджаро