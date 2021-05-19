Полезная информация об Ашхабаде
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Местное время в Ашхабаде
01:0423
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇲 Туркменистан
|Название города
|Ашхабад
|По-английски
|Ashgabat
|Это столица
|Ашхабад является столицей Туркменистана
|Население города
|727 700 чел.
|Аэропорт
|Ашхабад ASB
|Часовой пояс
|Asia/Ashgabat
|Средняя высота
|219 м. от уровня моря
Где находится Ашхабад на карте
Ашхабад