Полезная информация об Ашхабаде

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Местное время в Ашхабаде
01:0423
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇲 Туркменистан
Название городаАшхабад
По-английскиAshgabat
Это столицаАшхабад является столицей Туркменистана
Население города727 700 чел.
АэропортАшхабад ASB
Часовой поясAsia/Ashgabat
Средняя высота219 м. от уровня моря

Где находится Ашхабад на карте

Ашхабад фото города
Ашхабад

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