8 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€55 за человека
1 час
Групповая
до 14 чел.
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€79 за человека
скидка
9%
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
97€88 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Дайвим не первый раз, рекомендуем к выбору👍🏻
- ААлина11 мая 2024Все супер! Подойдет для любого уровня сложности. Доплатила индивидуальное погружение, в результате настолько понравилось, что теперь имею сертификацию дайвера и продолжаю нырять изучая этот прекрасный мир ❤️ Спасибо 🙏🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Нескучные экскурсии»
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