Это экскурсия по самым популярным местам райского уголка Средиземноморья — Аланьи. Во второй половине дня вас заберут из отеля на открытом джипе и провезут по самым колоритным достопримечательностям. Крепость, пляж Клеопатры, пещера Дамлаташ и увлекательные факты о них — всё это будет в программе.

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Описание экскурсии

Пещера Дамлаташ, которой более 15 тысяч лет. Была случайно обнаружена в 1948 году во время строительства аланийского порта. Вы узнаете её историю, увидите сталактиты и сталагмиты

Пляж Клеопатры. Один из самых известных песчаных пляжей в мире. По легенде его подарил римский полководцец Марк Антоний царице Клеопатре. У вас будет здесь 20–30 минут свободного времени

Подъём по канатной дороге к крепости. Она была построена сельджуками в 13 веке. Укрепление находится на высоте 250 метров над уровнем моря. Вы погуляете по территории, полюбуетесь видами и сделаете красивые фото

Панорама I love Alanya. Ещё одно популярное место в городе. Надпись находится на горе, с которой открывается великолепный вид на Аланью

Организационные детали