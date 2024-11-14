Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры

Исследовать самые красивые уголки средиземноморского курорта на обзорной экскурсии
Это экскурсия по самым популярным местам райского уголка Средиземноморья — Аланьи.

Во второй половине дня вас заберут из отеля на открытом джипе и провезут по самым колоритным достопримечательностям. Крепость, пляж Клеопатры, пещера Дамлаташ и увлекательные факты о них — всё это будет в программе.
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
Ближайшие даты:
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Время начала: 16:15

Описание экскурсии

Пещера Дамлаташ, которой более 15 тысяч лет. Была случайно обнаружена в 1948 году во время строительства аланийского порта. Вы узнаете её историю, увидите сталактиты и сталагмиты

Пляж Клеопатры. Один из самых известных песчаных пляжей в мире. По легенде его подарил римский полководцец Марк Антоний царице Клеопатре. У вас будет здесь 20–30 минут свободного времени

Подъём по канатной дороге к крепости. Она была построена сельджуками в 13 веке. Укрепление находится на высоте 250 метров над уровнем моря. Вы погуляете по территории, полюбуетесь видами и сделаете красивые фото

Панорама I love Alanya. Ещё одно популярное место в городе. Надпись находится на горе, с которой открывается великолепный вид на Аланью

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на открытом джипе от отеля и обратно, страховка, услуги гида
  • Отдельно оплачиваются вход в пещеру Дамлаташ — €2, подъём по канатной дороге — €7 и напитки — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 16:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 16:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
14 ноя 2024
Часто путешествуем и покупаем экскурсии, но в такой ситуации впервые.

Заказали экскурсию и нам сказали о времени прибытия трансфера. Трансфер начал опаздывать, прошло 10..15… минут, пишем организатору, сказал еще подождать. В
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итоге задержка на 35 минут и до сих пор нет водителя!

Пишем снова организатору, тот говорит что возникли проблемы, люди из другого отеля не выходят на связь и их ждут. Еще якобы 5 минут и за нами приедут.

Итог - задержка уже около часа. Мы как дурачки стоим у отеля, не отказались от экскурсии потому что распланирован был каждый день, если не сегодня, то так бы и не попали в Аланию. И тут за нами приезжает такси, которое вызвал организатор и доставляет на пляж «Клеопатра» организатор очень сильно извиняется, говорит о том что не виноват, другие люди не вышли и все пошло не по плану. Оплатил такси, спасибо конечно, мы вошли в положение в целом не смотря на час потраченного времени, но когда мы приехали нас встречает тот самый водитель и знаете что он нам говорит? Мужчина веселый отвечает «Ой вы из Утопии, а я забыл за вами заехать, проехал вас»

А организатор нам заливал про опоздание других людей 👍🏻 Очень весело.
Кто врет? Не ясно.

Наша экскурсия начинается и наступает окончательное разочарование.
Там посмотрите, туда сходите, тут встречаемся, пока.
Все.

Никакой интересной информации, на крепость уже попали когда село солнце, что там смотреть по темноте? Про смотровую я вообще молчу.

В общем-то эти деньги вы лучше потратьте на кафе. Даю совет - садитесь на автобус, они ходят от каждого отеля и приезжаете в Аланию, от туда направляетесь куда хотите.

Самая ужасная экскурсия за все наше время))))

Тимур
Тимур
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что наша экскурсия вас разочаровала. Время сбора с вашего отеля было указано как 16:20. За вами заехали в
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16:46, а связались вы со мной в 16:47 сказав, что вас забрали. То есть опоздание было на 25 минут а не час, как вы указали. После длительного опоздания клиентов из другого отеля, водитель в спешке забрал следующих пассажиров и проехал мимо вашего отеля, забыв из за спешки. Отправленный мною другой транспорт забрал вас через 3 минуты после того, как наш джип проехал ваш отель.

Я так же предупреждал вас за день до экскурсии, что трансфер иногда может опаздывать. К сожалению, в такие моменты мы ничего не можем сделать, так как не можем сделать так, что бы все наши гости выходили во время.

В ноябре солнце садится раньше чем летом, из за чего половина экскурсии проводится в темное время суток. Сдвинуть экскурсию на более ранне время осенью к сожалению невозможно.

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