Это экскурсия по самым популярным местам райского уголка Средиземноморья — Аланьи.
Во второй половине дня вас заберут из отеля на открытом джипе и провезут по самым колоритным достопримечательностям. Крепость, пляж Клеопатры, пещера Дамлаташ и увлекательные факты о них — всё это будет в программе.
Во второй половине дня вас заберут из отеля на открытом джипе и провезут по самым колоритным достопримечательностям. Крепость, пляж Клеопатры, пещера Дамлаташ и увлекательные факты о них — всё это будет в программе.
Описание экскурсии
Пещера Дамлаташ, которой более 15 тысяч лет. Была случайно обнаружена в 1948 году во время строительства аланийского порта. Вы узнаете её историю, увидите сталактиты и сталагмиты
Пляж Клеопатры. Один из самых известных песчаных пляжей в мире. По легенде его подарил римский полководцец Марк Антоний царице Клеопатре. У вас будет здесь 20–30 минут свободного времени
Подъём по канатной дороге к крепости. Она была построена сельджуками в 13 веке. Укрепление находится на высоте 250 метров над уровнем моря. Вы погуляете по территории, полюбуетесь видами и сделаете красивые фото
Панорама I love Alanya. Ещё одно популярное место в городе. Надпись находится на горе, с которой открывается великолепный вид на Аланью
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на открытом джипе от отеля и обратно, страховка, услуги гида
- Отдельно оплачиваются вход в пещеру Дамлаташ — €2, подъём по канатной дороге — €7 и напитки — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 16:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 16:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 276 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
14 ноя 2024
Часто путешествуем и покупаем экскурсии, но в такой ситуации впервые.
Заказали экскурсию и нам сказали о времени прибытия трансфера. Трансфер начал опаздывать, прошло 10..15… минут, пишем организатору, сказал еще подождать. В
Заказали экскурсию и нам сказали о времени прибытия трансфера. Трансфер начал опаздывать, прошло 10..15… минут, пишем организатору, сказал еще подождать. В
Тимур
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что наша экскурсия вас разочаровала. Время сбора с вашего отеля было указано как 16:20. За вами заехали в
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