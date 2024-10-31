Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия Панорамы Аланьи: история, природа и архитектура
Откройте великолепие Аланьи, её исторические памятники и живописные виды, в комфортной групповой экскурсии
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Понедельник, среда, суббота 17:00
16 июн в 17:00
18 июн в 17:00
$25 за человека
Групповая
до 20 чел.
Аланья: от древней крепости до пляжа Клеопатры
Увидеть памятник средневековой культуры, заглянуть в пещеру и искупаться в море
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 16:15
Завтра в 16:15
7 апр в 16:15
€13 за человека
Групповая
до 15 чел.
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
Исследовать самые красивые уголки средиземноморского курорта на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:15
7 апр в 16:15
9 апр в 16:15
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena31 октября 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
- ННаталья26 октября 2024Прекрасную и безупречную работу экскурсоводов Сердара и Эльнуры!!! Получали полнейшее удовольствие не только от хорошо построенной экскурсионной программы, но и от чёткой организации!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Панорамы»
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