Национальный парк Каньон Кепрюлю - идеальное место для активного отдыха.
Здесь каждый найдет занятие по душе: от рафтинга по реке Кепрючай до сафари на кабриобусе в Каньон Тазы. В туре также
Здесь каждый найдет занятие по душе: от рафтинга по реке Кепрючай до сафари на кабриобусе в Каньон Тазы. В туре также
5 причин купить эту прогулку
- 🚣♂️ Рафтинг по реке Кепрючай
- 🚍 Сафари на кабриобусе
- 🌲 Пейзажи Торосских гор
- 🧗♂️ Зиплайн в Каньоне Тазы
- 🏞️ Релакс на базе с аквапарком
Что можно увидеть
- Каньон Кепрюлю
- Каньон Тазы
Описание водной прогулки
Национальный парк Каньон Кепрюлю
Национальный парк Каньон Кепрюлю — это удивительное место, которое подойдет для всех: молодежи, пожилых людей и семей с детьми. Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет насладиться уникальной природой и активным отдыхом.
Разнообразные развлечения для всех
В этом туре собраны самые интересные и захватывающие активности:
- Рафтинг по реке Эвримедон (современное название — Кепрючай).
- Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, высота которого составляет 400 метров.
- Мега Зиплайн — самый высокий в мире (410 метров) и самый длинный в Европе (почти 2 километра). Вы можете спуститься обратно с каньона на зиплайне вместо кабриобуса.
- Сафари на Багги в живописном лесу.
- Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк — идеальное место для детей.
Приключение на весь день
Приглашаем вас в это захватывающее путешествие! Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху на весь день. Здесь каждый найдет что-то для себя и сможет создать множество ярких воспоминаний!
вторник, пятница
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Каньон Тазы
- Римские мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Экипировка (каска - жилет)
- Рафтинг на рафтах (10 мест)
- Сафари на кабриобусе (14 мест) в Каньон Тазы
- Багги
- Водный Аквапарк
- Рыбалка
- Обед (куриный шашлык-булгур-макароны с соусом-салат-сезонные фрукты)
- Мини зиплайн (10м х 100м)
Что не входит в цену
- Напитки (можно купить)
- Обувь (можно купить 15$)
- Гидрокостюмы (можно арендовать 5$)
- Фото и видео (можно купить)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Важная информация после бронирования
- 📌 Включено в стоимость:
- Трансфер из отеля и обратно
- Все активности по программе
- Обед
- Страховка
- ⏳ Время выезда:
- Точное время трансфера будет сообщено накануне тура вечером в 19:00
- 👜 Что взять с собой:
- Удобную обувь (для рафтинга и прогулки по каньону - шлёпки и сандалии не подходят)
- Солнцезащитный крем и головной убор - защита от солнца обязательна
- Сменную одежду - пригодится после водных активностей
- Бутылку воды - все напитки оплачиваются отдельно
- Деньги на личные расходы (дополнительные услуги, фото, сувениры)
- 💡 Дополнительно:
- 📷 Фото и видео с экскурсии можно приобрести на базе
- 👕 Гидрокостюмы и специальную обувь можно купить или арендовать на месте
- 📅 Готовьтесь к ярким впечатлениям и незабываемым приключениям! 🚀
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Stiks92
28 сен 2024
Отличный тур, были впервые, огромный заряд положительных эмоций! Все точно, как в описании. Стоит отметить, что лучше всего на каньон выбирать именно квадробус с открытым верхом, тк в туре на
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