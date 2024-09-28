Национальный парк Каньон Кепрюлю - идеальное место для активного отдыха.Здесь каждый найдет занятие по душе: от рафтинга по реке Кепрючай до сафари на кабриобусе в Каньон Тазы. В туре также

предлагается сафари на багги и релакс на базе с аквапарком. Программа тура подходит для всех возрастов, включая семейные пары с детьми. Погрузитесь в атмосферу приключений и откройте для себя красоты Торосских гор

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание водной прогулки

Национальный парк Каньон Кепрюлю

Национальный парк Каньон Кепрюлю — это удивительное место, которое подойдет для всех: молодежи, пожилых людей и семей с детьми. Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет насладиться уникальной природой и активным отдыхом.

Разнообразные развлечения для всех

В этом туре собраны самые интересные и захватывающие активности:

Рафтинг по реке Эвримедон (современное название — Кепрючай).

по реке Эвримедон (современное название — Кепрючай). Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, высота которого составляет 400 метров.

в Каньон Тазы, высота которого составляет 400 метров. Мега Зиплайн — самый высокий в мире (410 метров) и самый длинный в Европе (почти 2 километра). Вы можете спуститься обратно с каньона на зиплайне вместо кабриобуса.

— самый высокий в мире (410 метров) и самый длинный в Европе (почти 2 километра). Вы можете спуститься обратно с каньона на зиплайне вместо кабриобуса. Сафари на Багги в живописном лесу.

в живописном лесу. Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк — идеальное место для детей.

Приключение на весь день

Приглашаем вас в это захватывающее путешествие! Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху на весь день. Здесь каждый найдет что-то для себя и сможет создать множество ярких воспоминаний!