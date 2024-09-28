Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы

Насладитесь незабываемым приключением в Национальном парке Кёпрюлю. Рафтинг, сафари и зиплайн подарят вам яркие эмоции и незабываемые впечатления
Национальный парк Каньон Кепрюлю - идеальное место для активного отдыха.

Здесь каждый найдет занятие по душе: от рафтинга по реке Кепрючай до сафари на кабриобусе в Каньон Тазы. В туре также
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предлагается сафари на багги и релакс на базе с аквапарком. Программа тура подходит для всех возрастов, включая семейные пары с детьми. Погрузитесь в атмосферу приключений и откройте для себя красоты Торосских гор

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🚣‍♂️ Рафтинг по реке Кепрючай
  • 🚍 Сафари на кабриобусе
  • 🌲 Пейзажи Торосских гор
  • 🧗‍♂️ Зиплайн в Каньоне Тазы
  • 🏞️ Релакс на базе с аквапарком
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Ближайшие даты:
25
апр29
апр2
мая6
мая9
мая13
мая16
мая
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Каньон Кепрюлю
  • Каньон Тазы

Описание водной прогулки

Национальный парк Каньон Кепрюлю

Национальный парк Каньон Кепрюлю — это удивительное место, которое подойдет для всех: молодежи, пожилых людей и семей с детьми. Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет насладиться уникальной природой и активным отдыхом.

Разнообразные развлечения для всех

В этом туре собраны самые интересные и захватывающие активности:

  • Рафтинг по реке Эвримедон (современное название — Кепрючай).
  • Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы, высота которого составляет 400 метров.
  • Мега Зиплайн — самый высокий в мире (410 метров) и самый длинный в Европе (почти 2 километра). Вы можете спуститься обратно с каньона на зиплайне вместо кабриобуса.
  • Сафари на Багги в живописном лесу.
  • Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк — идеальное место для детей.

Приключение на весь день

Приглашаем вас в это захватывающее путешествие! Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху на весь день. Здесь каждый найдет что-то для себя и сможет создать множество ярких воспоминаний!

вторник, пятница

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Каньон Тазы
  • Римские мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска - жилет)
  • Рафтинг на рафтах (10 мест)
  • Сафари на кабриобусе (14 мест) в Каньон Тазы
  • Багги
  • Водный Аквапарк
  • Рыбалка
  • Обед (куриный шашлык-булгур-макароны с соусом-салат-сезонные фрукты)
  • Мини зиплайн (10м х 100м)
Что не входит в цену
  • Напитки (можно купить)
  • Обувь (можно купить 15$)
  • Гидрокостюмы (можно арендовать 5$)
  • Фото и видео (можно купить)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Важная информация после бронирования
  • 📌 Включено в стоимость:
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Все активности по программе
  • Обед
  • Страховка
  • ⏳ Время выезда:
  • Точное время трансфера будет сообщено накануне тура вечером в 19:00
  • 👜 Что взять с собой:
  • Удобную обувь (для рафтинга и прогулки по каньону - шлёпки и сандалии не подходят)
  • Солнцезащитный крем и головной убор - защита от солнца обязательна
  • Сменную одежду - пригодится после водных активностей
  • Бутылку воды - все напитки оплачиваются отдельно
  • Деньги на личные расходы (дополнительные услуги, фото, сувениры)
  • 💡 Дополнительно:
  • 📷 Фото и видео с экскурсии можно приобрести на базе
  • 👕 Гидрокостюмы и специальную обувь можно купить или арендовать на месте
  • 📅 Готовьтесь к ярким впечатлениям и незабываемым приключениям! 🚀
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 сен 2024
Отличный тур, были впервые, огромный заряд положительных эмоций! Все точно, как в описании. Стоит отметить, что лучше всего на каньон выбирать именно квадробус с открытым верхом, тк в туре на
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джипе ехать к каньону не так интересно, а бус останавливается для фотографий и можно вставать и ехать как на кабриолете, очень понравилось! Отдельное спасибо Татьяне, бронировали у нее еще тур в Демре, тоже все отлично! Она постоянно на связи, забыли вещь на базе, передали следующим рейсом в наш отель, за что тоже очень благодарю! Однозначно рекомендую!

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