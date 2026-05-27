Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг (из Аланьи)
Нырнуть в пыль бездорожья и освежиться на водных порогах
Мы приготовили для вас адреналиновый коктейль. Мчим в Таврские горы, надеваем каски, жилеты и берём в руки вёсла.
К рафтингу по горной Кёпрючай вы готовы! Затем пересаживаемся на багги и гоним по пересечённой местности – глотаем пыль и получаем массу крутых эмоций. Всё безопасно и с опытными инструкторами.
Описание экскурсии
Дорога к каньону Кёпрюлю
Заберём вас из отеля в 8:00–9:00 (точное время сообщим заранее). Дорога до каньона займёт 1,5–2 часа и пройдёт через живописные Таврские горы.
Подготовка к рафтингу
По прибытии — инструктаж и выдача снаряжения: каски, жилеты и вёсла. На всё уйдёт полчаса. Затем переезд к стартовой точке сплава (около 30 минут), вещи можно оставить в автобусе.
Рафтинг по реке Кёпрючай
Пройдём около 12 км по течению — со спокойными участками и весёлыми порогами. И обязательно остановками для отдыха, купания и фото. Кому не хватит эмоций, может подсыпать себе ещё на зиплайне — 2 спуска по 15 метров.
Финиш и обед
Выделим 45 минут, чтобы подкрепиться: куриный шашлык, макароны и салат.
Багги-сафари
После обеда — 45 минут катания на багги по пересечённой местности: грунтовые дороги, вода, грязь и горные тропы. Инструктаж и знакомство с техникой — обязательно.
Возвращение в отель
Переодеваемся и отправляемся обратно — той же дорогой через горы.
Порядок локаций на маршруте может быть изменён.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, страховка, аренда снаряжения и обед
Дополнительно и по желанию оплачиваются напитки, маска для лица (защита от пыли и грязи), полёт на зиплайне, фото и видео
Особой физической подготовки не требуется. Маршрут подойдёт для взрослых и детей 4+. Не рекомендуем программу для людей старше 75 лет
С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый 12+
€48
Дети до 5 лет
Бесплатно
Дети от 6 до 11 лет
€34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
