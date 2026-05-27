Мы приготовили для вас адреналиновый коктейль. Мчим в Таврские горы, надеваем каски, жилеты и берём в руки вёсла. К рафтингу по горной Кёпрючай вы готовы! Затем пересаживаемся на багги и гоним по пересечённой местности – глотаем пыль и получаем массу крутых эмоций. Всё безопасно и с опытными инструкторами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к каньону Кёпрюлю

Заберём вас из отеля в 8:00–9:00 (точное время сообщим заранее). Дорога до каньона займёт 1,5–2 часа и пройдёт через живописные Таврские горы.

Подготовка к рафтингу

По прибытии — инструктаж и выдача снаряжения: каски, жилеты и вёсла. На всё уйдёт полчаса. Затем переезд к стартовой точке сплава (около 30 минут), вещи можно оставить в автобусе.

Рафтинг по реке Кёпрючай

Пройдём около 12 км по течению — со спокойными участками и весёлыми порогами. И обязательно остановками для отдыха, купания и фото. Кому не хватит эмоций, может подсыпать себе ещё на зиплайне — 2 спуска по 15 метров.

Финиш и обед

Выделим 45 минут, чтобы подкрепиться: куриный шашлык, макароны и салат.

Багги-сафари

После обеда — 45 минут катания на багги по пересечённой местности: грунтовые дороги, вода, грязь и горные тропы. Инструктаж и знакомство с техникой — обязательно.

Возвращение в отель

Переодеваемся и отправляемся обратно — той же дорогой через горы.

Порядок локаций на маршруте может быть изменён.

Организационные детали