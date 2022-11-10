Вокруг Алании сосредоточено множество природных сокровищ. Вы увидите водопады, каньон Сападере и бухту Делик с кристально чистой водой. Полюбуетесь банановыми рощами и осмотрите античный город Крагум. А я поделюсь нескучными рассказами о волшебной Турции: ее климате, природе, традициях, кухне и повседневной жизни.

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Описание

Что вас ожидает

Идиллические виды

Мы посетим невероятно живописную бухту Делик, окруженную высокими мысами и отвесными скалами. По желанию я выдам вам маски — и вы сможете искупаться в ее прозрачной ярко-голубой воде. А еще вы увидите, как растут бананы, и погуляете по руинам древнего города Крагум. Полюбуетесь знаменитым каньоном Сападере и горными водопадами.

Дружеские истории

По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного. Вы услышите об обитателях Средиземного моря, климатических особенностях турецкого побережья и водах, омывающих берега страны. Кроме того, я поделюсь деталями повседневной жизни в Турции. Вы узнаете о местных традициях, кухне, менталитете, праздниках и отношениях между людьми.

Организационные детали