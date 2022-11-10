Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере

Посетить самые живописные места в окрестностях города и полюбоваться фантастическими видами

5
2 отзыва
Вокруг Алании сосредоточено множество природных сокровищ. Вы увидите водопады, каньон Сападере и бухту Делик с кристально чистой водой. Полюбуетесь банановыми рощами и осмотрите античный город Крагум.

А я поделюсь нескучными рассказами о волшебной Турции: ее климате, природе, традициях, кухне и повседневной жизни.
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Из Аланьи - в бухту Делик и каньон Сападере
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Идиллические виды

Мы посетим невероятно живописную бухту Делик, окруженную высокими мысами и отвесными скалами. По желанию я выдам вам маски — и вы сможете искупаться в ее прозрачной ярко-голубой воде. А еще вы увидите, как растут бананы, и погуляете по руинам древнего города Крагум. Полюбуетесь знаменитым каньоном Сападере и горными водопадами.

Дружеские истории

По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного. Вы услышите об обитателях Средиземного моря, климатических особенностях турецкого побережья и водах, омывающих берега страны. Кроме того, я поделюсь деталями повседневной жизни в Турции. Вы узнаете о местных традициях, кухне, менталитете, праздниках и отношениях между людьми.

Организационные детали

  • Дорога из Алании занимает примерно 1 час
  • Входной билет в каньон Сападере не включен в стоимость — 15 лир с человека
  • Обратите внимание: на маршруте есть необорудованные подъемы и спуски

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
10 ноя 2022
Невероятные бухты и виды в горах! спасибо Дмитрию за путешествие!
К
8 ноя 2022
Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик, так же скорректировал время чтобы попасть на закат в горах, это было целое путешествие и море и горы и закат 😍!!!
Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик,Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик,Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик,Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик,Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик,Были с мужем на экскурсии, просто в восторге! голубая вода, виды завораживают, сосны… Дмитрий великолепный рассказчик,

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