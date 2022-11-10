Мы посетим невероятно живописную бухту Делик, окруженную высокими мысами и отвесными скалами. По желанию я выдам вам маски — и вы сможете искупаться в ее прозрачной ярко-голубой воде. А еще вы увидите, как растут бананы, и погуляете по руинам древнего города Крагум. Полюбуетесь знаменитым каньоном Сападере и горными водопадами.
По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного. Вы услышите об обитателях Средиземного моря, климатических особенностях турецкого побережья и водах, омывающих берега страны. Кроме того, я поделюсь деталями повседневной жизни в Турции. Вы узнаете о местных традициях, кухне, менталитете, праздниках и отношениях между людьми.