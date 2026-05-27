Всего час в пути — и вы среди гор, где воздух свежее, а вода переливается разными оттенками бирюзы. Прогуляетесь по каньону Сападере, остановитесь у водопадов, сделаете фото на фоне скал. А после — короткое приключение в Пещере гномов: каменные своды, сталактиты и ощущение, будто попадаешь в сказочный мир.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Каньон Сападере

Вы проведёте утро в Таврских горах: прогуляетесь по деревянным мостикам над рекой, подойдёте к водопадам и увидите природные бассейны. Сфотографируетесь в видовых точках и отдохнёте у воды, а если захотите, искупаетесь в прохладной прозрачной купели.

Пещера гномов

После обеда вас ждёт подземное приключение. Вы осмотрите впечатляющие сталактиты и сталагмиты, узнаете интересные факты о формировании пещеры и сделаете необычные снимки.

Тайминг маршрута

8:30–9:30 — сборы и выезд

10:30 — каньон Сападере

12:30 — обед

14:00 — Пещера гномов

15:30 — свободное время

16:00–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали