Всего час в пути — и вы среди гор, где воздух свежее, а вода переливается разными оттенками бирюзы. Прогуляетесь по каньону Сападере, остановитесь у водопадов, сделаете фото на фоне скал.
А после — короткое приключение в Пещере гномов: каменные своды, сталактиты и ощущение, будто попадаешь в сказочный мир.
Описание экскурсии
Каньон Сападере
Вы проведёте утро в Таврских горах: прогуляетесь по деревянным мостикам над рекой, подойдёте к водопадам и увидите природные бассейны. Сфотографируетесь в видовых точках и отдохнёте у воды, а если захотите, искупаетесь в прохладной прозрачной купели.
Пещера гномов
После обеда вас ждёт подземное приключение. Вы осмотрите впечатляющие сталактиты и сталагмиты, узнаете интересные факты о формировании пещеры и сделаете необычные снимки.
Тайминг маршрута
8:30–9:30 — сборы и выезд
10:30 — каньон Сападере
12:30 — обед
14:00 — Пещера гномов
15:30 — свободное время
16:00–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входят трансферы, входной билет в каньон Сападере, а также обед из блюд турецкой кухни в ресторане
- Напитки и входной билет в Пещеру гномов (150 лир) оплачиваются отдельно
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 4 лет и старше
|€30
|Младенцы 0–4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессионалов, уже много лет организующая туры в самых красивых уголках Турции: Фетхие, Мармарис, Мугла и Анталья. Здесь мы не просто живём, мы чувствуем атмосферу региона каждый день,
