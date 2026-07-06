Приглашаем в морское путешествие на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи.
Вы увидите крепость и знаменитые морские пещеры, искупаетесь в бирюзовой воде Средиземного моря, отдохнёте под музыку на борту и пообедаете.
Вы увидите крепость и знаменитые морские пещеры, искупаетесь в бирюзовой воде Средиземного моря, отдохнёте под музыку на борту и пообедаете.
Описание экскурсии
Морская прогулка вдоль самых красивых мест побережья. По пути вы увидите:
- крепость Аланьи
- Красную башню (Кызыл Куле)
- историческую судоверфь
- Пиратскую пещеру
- Пещеру влюблённых
- Фосфорную пещеру
- пляж Клеопатры
- пляж Улаш
- живописные бухты Средиземного моря
Примерный тайминг
8:00–9:30 — трансфер из отелей (время зависит от расположения вашего отеля)
10:00 — отправление яхты из порта
10:20 — прибытие в район судоверфи
11:00 — посещение Пиратской пещеры
11:30 — наблюдение за рыбами у Фосфорной пещеры
12:00 — остановка для купания на пляже Клеопатры
13:30 — обед в Новом порту
14:00 — вторая остановка для купания
14:30–14:45 — возвращение в порт
14:50 — трансфер обратно в отели
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер из отеля и обратно, обед, безалкогольные напитки, страховка, анимационная программа и остановки для купания
- За доплату — алкогольные напитки, мороженое, дополнительные закуски, профессиональная фото- и видеосъёмка
- На борту есть зоны для загара и отдыха, туалеты, бар и всё необходимое для комфортной прогулки
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, судном управляет лицензированный капитан, на борту есть спасжилеты
- Экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, а также путешественникам с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями или ограниченной подвижностью
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 129 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.
Входит в следующие категории Аланьи
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