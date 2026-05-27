Вулканический утёс Сулуада сравнивают с Мальдивами: здесь бирюзовая и настолько прозрачная вода, что дно и стайки рыб видно на глубине до 15 метров.
Вы позагораете на белоснежном пляже, искупаетесь в уединённых заливах, если повезёт — встретите черепах каретта. Прогулку дополнят турецкие блюда, фрукты, чай — вам останется лишь наслаждаться отдыхом.
Описание экскурсии
4:00 – 4:30 — выезд из отелей
10:00 – 15:00 — морская прогулка с обедом
Вы искупаетесь в трёх разных заливах, каждый отличается рельефом берега и прозрачностью воды. Главной целью будет остров Сулуада — скала с отвесными склонами и двумя пляжами, с белым песком и ракушечником. После первой остановки подадут домашние турецкие блюда, фрукты, чай.
21:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на яхте, обед на борту, страховка. Напитки оплачиваются отдельно, можно взять с собой питьевую воду
- Не забудьте солнцезащитные средства, купальные принадлежности, полотенце
- Перед бронированием уточните у нас возможность прогулки — иногда посещение острова ограничено
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€47
|Детский с местом в автобусе
|€39
|Детский 0 - 3 без места в автобусе
|Бесплатно
|Морская прогулка без трансфера 12+
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Аланье
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
