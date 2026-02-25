Шоу Land of Legends — развлекательное ночное приключение для вас и вашей семьи, на которое мы доставим вас с комфортом и без опоздания. А затем дождёмся окончания всех представлений — и отправимся с вами назад.
Описание трансфер
Организационные детали
- Обратите внимание: формат поездки — трансфер, он не предполагает услуг гида.
- Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
- С вами будет опытный водитель из нашей команды.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер из Анталии (0-99)
|€15
|Трансфер из Алании и Сиде (11+)
|€25
|Трансфер из Алании и Сиде (3-10лет)
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Мы лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах и
