Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Аланьи
Погрузитесь в мир света и музыки в Аланье! Волшебные шоу и лазерные представления ждут вас. Не упустите шанс стать частью магии
Начало: Мы заберем гостей из отелей или из мест, где они о...
Расписание: Ежедневно в 17:00
$16
$20 за человека
Групповая
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд» (из Аланьи)
Комфортно добраться до развлекательного шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€15 за человека
Групповая
до 19 чел.
Ночное шоу в Стране легенд
Парад лодок, фонтаны и вечер огней - с трансфером из Аланьи
Начало: От вашего отеля
«19:00–23:00 — прибытие в «Страну легенд» и свободное время для прогулки по территории комплекса»
Расписание: ежедневно в 16:45
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра20 ноября 2025Всё прошло хорошо, чуть-чуть понервничала, потому что подробную информацию по тому, во сколько нас заберут, получила только за несколько часов
- ЕЕлена9 ноября 2025Все прошло замечательно.
- ААльфис1 октября 2025Все прошло отлично. Забрали во время, объяснили на разных языках как? Куда? И где? Лучше посмотреть шоу. Большое спасибо🙌🏽
- ААлександр27 сентября 2025Это аквапарк.. лучше ехать днём когда работает аттракционы. Ночью только шоу фонтанов и фейерверк.
- MMaksim5 сентября 2025Супер место, очень красивое вечернее шоу!
- ННаталия29 августа 2025Конечно, стоит посетить, потрясающие зрелища. Но, к сожалению, не хватило времени. Ехать так далеко, а шоу длится час, из которых
