Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Аланьи с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Аланье, цены от $15, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Аланьи
7 часов
-
20%
41 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Аланьи
Погрузитесь в мир света и музыки в Аланье! Волшебные шоу и лазерные представления ждут вас. Не упустите шанс стать частью магии
Начало: Мы заберем гостей из отелей или из мест, где они о...
Расписание: Ежедневно в 17:00
$16$20 за человека
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд» (из Аланьи)
На автобусе
4 часа
Групповая
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд» (из Аланьи)
Комфортно добраться до развлекательного шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€15 за человека
Ночное шоу в Стране легенд
На автобусе
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Ночное шоу в Стране легенд
Парад лодок, фонтаны и вечер огней - с трансфером из Аланьи
Начало: От вашего отеля
«19:00–23:00 — прибытие в «Страну легенд» и свободное время для прогулки по территории комплекса»
Расписание: ежедневно в 16:45
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
€15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Аланьи;
  2. Ночной трансфер на шоу «Страна легенд» (из Аланьи);
  3. Ночное шоу в Стране легенд.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Самое главное;
  4. Диснейленд;
  5. Океанариум.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в феврале 2026
Сейчас в Аланье в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 16 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.43 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Аланьи в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году