А Ангелина Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)

Н Наталья Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.