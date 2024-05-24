5 часов
Групповая
до 17 чел.
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад»
Расписание: четверг, суббота с 17:00 до 23:00
Завтра в 17:00
1 авг в 17:00
$25 за человека
7 часов
Групповая
Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
Быстро и с комфортом добраться до одного из самых популярных парков развлечений Турции
Начало: У вашего отеля
«Шоу проходит в амфитеатре парка, построенном по образцу древнеримского Колизея»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
28 июл в 17:00
€15 за человека
скидка
23%
7 часов
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
«21:00 — трансфер доставит вас ко входу в парк, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по магазинам или поужинать в одном из уютных кафе до начала шоу»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
30 июл в 17:00
35€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина24 мая 2024Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
- ННаталья20 мая 2024Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
- ИИгорь13 октября 2023Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Билеты на шоу»
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