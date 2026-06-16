Погулять среди руин античного города и отправиться на турецкие Мальдивы
Мы поедем в одно из самых необычных мест страны, где вы познакомитесь с природным и историческим наследием Памуккале.
Увидите белоснежные террасы с минеральными источниками, которые природа создавала веками, и прогуляетесь по древнему Иераполису.
Узнаете о местных ремёслах, отдохнёте у бассейна Клеопатры и посетите озеро Салда — турецкие Мальдивы.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
5:30 — выезд из Аланьи
10:00–10:30 — Памуккале: белые террасы и тёплые источники
Вы окажетесь среди снежно-белых каскадов травертина, созданных минеральной водой. Пройдёте босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников.
10:30–11:00 — текстильная мастерская, винодельня и обработка оникса
Узнаете, как производят турецкий текстиль, развивается местное виноделие и почему оникс считается одним из символов этой части страны.
11:00–12:30 — Иераполис: античный город и его наследие
Прогуляетесь по древнему курорту римской эпохи. Увидите амфитеатр, улицы, руины бань и некрополь. Гид расскажет о развитии города, его культуре и значении для античного мира.
12:30–15:30 — обед, свободное время и бассейн Клеопатры
Вы пообедаете в местном ресторане и самостоятельно прогуляетесь по окрестностям. По желанию — искупаетесь в термальном бассейне с историческим колоритом.
15.30–16.00 — на обратном пути заедем на озеро Салда
20:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и обед. Детские автокресла — по запросу
Дополнительные расходы: билет в Памуккале — €30 за чел., билет в бассейн Клеопатры — €12 за чел.
При желании с 1.05.2026 можно выбрать маршрут без озера Салда. Детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Детский 5 - 7 лет
€30
Взрослый 8+ (без билета в Памуккале)
€35
Взрослый 8+ с билетом в Паммукале
€ 91
€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий, читать дальшеуменьшить
сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны.
Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии.
Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.
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