Водная прогулка
Памуккале и озеро Салда - тур по чудесам природы из Алании
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических памятников, где каждый уголок хранит частичку прошлого и современности
Начало: Ваш отель
«Откройте для себя термальные источники Памуккале и удивительное озеро Салда — природные чудеса, которые не оставят вас равнодушными»
Расписание: Экскурсия каждый день связь через WhatsApp Telegram
$47.70
$53 за человека
Групповая
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале, Иераполис, и Бассейн Клеопатры из Алании
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Озеро Салда: Мальдивы Турции Озеро Салда — одно из самых удивительных природных чудес Турции, с белоснежными пляжами и потрясающей бирюзовой водой, которые напоминают Мальдивы»
$50
$60 за человека
Групповая
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 02:30
Завтра в 02:30
22 янв в 02:30
€35 за человека
Групповая
Рай на Земле: озеро Салда и белоснежные травертины Памуккале из Алании
Начало: С вашего отеля
«В рамках нашей экскурсии вы посетите два удивительных места — кристально чистое вулканическое озеро Салда, прозванное «турецкими Мальдивами», и знаменитое Памуккале, что в переводе означает «Хлопковый замок»»
$56
$70 за человека
Групповая
Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день
Начало: Ваш отель
«А затем мы отправимся в горы, чтобы полюбоваться живописным озером Салда, известного как турецкие Мальдивы»
Расписание: Ежедневно в 3:00
$38 за человека
Индивидуальная
Памуккале - Озеро Салда: Индивидуальный тур в чудеса природы
Начало: Ваш отель
«Райское озеро Второй этап вашего путешествия — Озеро Салда, расположенное в непосредственной близости от Памуккале»
Расписание: Каждый день
$735 за человека
