Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи + обед и трансфер

Заглянуть в таинственные пещеры, искупаться в бухте и отдохнуть под Весёлым Роджером
Мы отправимся в плавание на традиционном пиратском корабле. На борту вас встретит команда морских волков, которая задаст тон дню, полному приключений и веселья. Вы побываете в скрытых бухтах, окунётесь в прозрачную воду и поборетесь за сокровища.
Описание экскурсии

8:30 — сбор путешественников и трансфер в порт

9:30 — отправление на стилизованном пиратском корабле

Вы пройдёте вдоль крепостных стен и увидите Красную башню с воды. Полюбуетесь побережьем Аланьи, её скалами, бухтами и панорамами Средиземного моря.

10:30 — остановка у морских пещер и купание

Первую остановку для купания мы сделаем в открытом море у верфи Терсане.

Корабль подойдёт к пещерам, доступным только с воды. Вы сможете исследовать Пещеру пиратов, Пещеру влюблённых и Фосфорную пещеру. Полюбуетесь природной красотой и понаблюдаете за игривыми дельфинами и черепахами в прозрачной воде.

11:30 — анимация на борту

Команда будет развлекать вас пиратскими играми и поиском сокровищ, продемонстрирует стрельбу из пушек. Вы пробудите в себе внутреннего пирата: научитесь завязывать узлы и поднимать паруса. А если не испугаетесь, то даже пройдёте по доске.

12:30 — обед на корабле

13:30 — отдых и купание в бухте Улаш

15:00 — возвращение в порт

16:00–16:30 — трансфер в отели

Организационные детали

  • Трансфер на автобусах из отелей в порт и обратно (при выборе соответствующего билета)
  • Морская прогулка проходит на многоуровневом корабле со ступенями и спусками к воде, это может не подойти путешественникам с ограниченной подвижностью. Также будет дискомфортно людям, чувствительным к качке и перепадам высоты
  • Дополнительные расходы: напитки во время обеда
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет без трансфера€20
Дети до 4 летБесплатно
Детский билет 4-11 лет (без трансфера)€15
Взрослый билет (с трансфером)€28
Детский билет 4-11 лет (с трансфером)€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

