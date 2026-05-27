Мы отправимся в плавание на традиционном пиратском корабле. На борту вас встретит команда морских волков, которая задаст тон дню, полному приключений и веселья. Вы побываете в скрытых бухтах, окунётесь в прозрачную воду и поборетесь за сокровища.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — сбор путешественников и трансфер в порт

9:30 — отправление на стилизованном пиратском корабле

Вы пройдёте вдоль крепостных стен и увидите Красную башню с воды. Полюбуетесь побережьем Аланьи, её скалами, бухтами и панорамами Средиземного моря.

10:30 — остановка у морских пещер и купание

Первую остановку для купания мы сделаем в открытом море у верфи Терсане.

Корабль подойдёт к пещерам, доступным только с воды. Вы сможете исследовать Пещеру пиратов, Пещеру влюблённых и Фосфорную пещеру. Полюбуетесь природной красотой и понаблюдаете за игривыми дельфинами и черепахами в прозрачной воде.

11:30 — анимация на борту

Команда будет развлекать вас пиратскими играми и поиском сокровищ, продемонстрирует стрельбу из пушек. Вы пробудите в себе внутреннего пирата: научитесь завязывать узлы и поднимать паруса. А если не испугаетесь, то даже пройдёте по доске.

12:30 — обед на корабле

13:30 — отдых и купание в бухте Улаш

15:00 — возвращение в порт

16:00–16:30 — трансфер в отели

Организационные детали