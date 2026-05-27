Мы отправимся в плавание на традиционном пиратском корабле. На борту вас встретит команда морских волков, которая задаст тон дню, полному приключений и веселья. Вы побываете в скрытых бухтах, окунётесь в прозрачную воду и поборетесь за сокровища.
Описание экскурсии
8:30 — сбор путешественников и трансфер в порт
9:30 — отправление на стилизованном пиратском корабле
Вы пройдёте вдоль крепостных стен и увидите Красную башню с воды. Полюбуетесь побережьем Аланьи, её скалами, бухтами и панорамами Средиземного моря.
10:30 — остановка у морских пещер и купание
Первую остановку для купания мы сделаем в открытом море у верфи Терсане.
Корабль подойдёт к пещерам, доступным только с воды. Вы сможете исследовать Пещеру пиратов, Пещеру влюблённых и Фосфорную пещеру. Полюбуетесь природной красотой и понаблюдаете за игривыми дельфинами и черепахами в прозрачной воде.
11:30 — анимация на борту
Команда будет развлекать вас пиратскими играми и поиском сокровищ, продемонстрирует стрельбу из пушек. Вы пробудите в себе внутреннего пирата: научитесь завязывать узлы и поднимать паруса. А если не испугаетесь, то даже пройдёте по доске.
12:30 — обед на корабле
13:30 — отдых и купание в бухте Улаш
15:00 — возвращение в порт
16:00–16:30 — трансфер в отели
Организационные детали
- Трансфер на автобусах из отелей в порт и обратно (при выборе соответствующего билета)
- Морская прогулка проходит на многоуровневом корабле со ступенями и спусками к воде, это может не подойти путешественникам с ограниченной подвижностью. Также будет дискомфортно людям, чувствительным к качке и перепадам высоты
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет без трансфера
|€20
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Детский билет 4-11 лет (без трансфера)
|€15
|Взрослый билет (с трансфером)
|€28
|Детский билет 4-11 лет (с трансфером)
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи + обед и трансфер»
-
10%
Групповая
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Искупаться в открытом море, заглянуть в таинственные пещеры и повеселиться на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€18
€20 за человека
Групповая
Из Аланьи - в путешествие на крупнейшем пиратском корабле Legend Big Kral
Купание в открытом море, прекрасные панорамы, обед, музыка и веселье
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
29 мая в 08:30
31 мая в 08:30
€40 за человека
Групповая
Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи с обедом и трансфером
К пещерам, бухтам и пляжам Средиземного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€20 за человека
Билет на борт
Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи
Поиск сокровищ, «пушечные» шоу, исследование скрытых пещер и бухт
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€30 за человека
€20 за человека