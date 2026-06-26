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Пляж Клеопатра – экскурсии в Аланье

Найдено 7 экскурсий в категории «Пляж Клеопатра» в Аланье, цены от €17, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Круизы
4.5 часа
-
24%
5 отзывов
Групповая
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Искупаться в открытом море, заглянуть в таинственные пещеры и повеселиться на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€19€25 за человека
Над Аланьей - на параплане
На параплане
6 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Над Аланьей - на параплане
Воспарить в небо с пилотом и полюбоваться панорамами с высоты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
Увидеть Аланью с высоты и воды
На автобусе
Канатная дорога
6 часов
1 отзыв
Групповая
Увидеть Аланью с высоты и воды
Пляж Клеопатры, канатная дорога и морская прогулка
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€45 за человека
По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
5 часов
2 отзыва
Групповая
По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
С купанием в Средиземном море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€17 за человека
Прогулка на премиальной яхте в Аланье
На яхте
Круизы
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка на премиальной яхте в Аланье
Ваше лакшери-путешествие с купанием и обедом
Начало: В порту Аланьи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€530 за всё до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
На автобусе
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.
Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
Групповая
Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой
А ещё с купанием, музыкой и невероятными видами
Начало: У вашего отеля или в порту Аланьи
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
4 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
В пещеру со светящимися камнями не было захода.
Из анимации- прыжок из пещеры влюбленных, пенная дискотека, в конце поездки - аккробатические
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номер на тросах и мачте корабля. Аквагрим за допплату.
Четыре остановки в море для купания. Две- в порту Алания, одна - в порту Конаклы, где и был также обед. И одна единственная в относительно открытом море - около Черепашьего островка.
На корабле чисто и удобно.

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Екатерина
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Хорошая прогулка по морю в жаркий день! Было 4 остановки для купания, пенная дискотека, обед (макароны, курица, салат и хлеб). Ребята старались во всю.
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Н
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
экскурсия на кораблике очень понравилась. Все четко было организовано. И развлекательные мероприятия,и купание в море. Природа за бортом чудесная.
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А
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
все супер
все супер
все супер
все супер
все супер+2
все супер
все супер
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a
Над Аланьей - на параплане
Отлично! Бронировали полет на сайте трипстер, вышло за двоих 130 евро. Хорошая организация, отличное помещение, вещи складываете в шкафчики с
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замками, брать с собой нельзя. Телефоны в том числе. Съемка производится на камеры инструкторов и потом можно купить, но ценник достаточно дорогой. Только фотки - 50 евро, только видео - 50 евро. Все вместе плюс фото 360 - 110 евро. (Напомню что полет на 1 человека у нас вышел 65 евро). Короче с фотками дорого, но нам сделали скидку по случаю дня рождения. Все безопасно происходит, хорошие инструкторы, отзывчивые организаторы, не бойтесь и кайфуйте от полета

Отлично! Бронировали полет на сайте трипстер, вышло за двоих 130 евро. Хорошая организация, отличное помещение, вещи
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Г
Увидеть Аланью с высоты и воды
Потрясающая экскурсия! Очень понравилось, что программа насыщенная, но без гонки — успели абсолютно всё, при этом никто не устал. Это
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большой плюс для семьи с детьми (нашему 3 - он шел бесплатно).
Началось всё с трансфера от отеля (всё четко, в 9:00 забрали). Прогулка на лодке (1.5 часа) позволила рассмотреть побережье с воды. Остановка у таблички «I Love Alanya» — сделали отличные панорамные фото на память. Вид на город и море с площадки открывается волшебный.
Обед достаточно вкусный.
Канатная дорога к крепости Alanya. Вид с высоты невероятный.
В завершение дня прогулялись по пляжу Клеопатра. В отель доставили к 16:00.

Потрясающая экскурсия! Очень понравилось, что программа насыщенная, но без гонки — успели абсолютно всё, при этом
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А
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Отличный формат смены обстановки и отдыха! Трансфер, купание в море, обед, развлекательная программа и пенная вечеринка! Можно курсировать между палубами
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для смены восприятия ракурса (открываются потрясающие виды), посидеть на разных уровнях или полежать. 4 заплыва в море в разных локациях, разнообразное музыкальное сопровождение, есть бар с дополнительными напитками за отдельную плату. Команда говорит на турецком, английском, русском. Мне очень понравилось, рекомендую!)

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Ольга
По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский стол. Только немного было прохладно, лучше брать собой теплые вещи. А так все было отлично
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский+3
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский
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Всего 9 отзывов в Аланье в категории "Пляж Клеопатра"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пляж Клеопатра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи;
  2. Над Аланьей - на параплане;
  3. Увидеть Аланью с высоты и воды;
  4. По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье;
  5. Прогулка на премиальной яхте в Аланье.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Пляж Клеопатра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 17 до 530 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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