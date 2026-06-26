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замками, брать с собой нельзя. Телефоны в том числе. Съемка производится на камеры инструкторов и потом можно купить, но ценник достаточно дорогой. Только фотки - 50 евро, только видео - 50 евро. Все вместе плюс фото 360 - 110 евро. (Напомню что полет на 1 человека у нас вышел 65 евро). Короче с фотками дорого, но нам сделали скидку по случаю дня рождения. Все безопасно происходит, хорошие инструкторы, отзывчивые организаторы, не бойтесь и кайфуйте от полета