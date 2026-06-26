Показать всё
-
24%
Групповая
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Искупаться в открытом море, заглянуть в таинственные пещеры и повеселиться на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€19
€25 за человека
Групповая
до 15 чел.
Над Аланьей - на параплане
Воспарить в небо с пилотом и полюбоваться панорамами с высоты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
Групповая
Увидеть Аланью с высоты и воды
Пляж Клеопатры, канатная дорога и морская прогулка
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€45 за человека
Групповая
По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
С купанием в Средиземном море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€17 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка на премиальной яхте в Аланье
Ваше лакшери-путешествие с купанием и обедом
Начало: В порту Аланьи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€530 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.
Групповая
Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой
А ещё с купанием, музыкой и невероятными видами
Начало: У вашего отеля или в порту Аланьи
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
4 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
В пещеру со светящимися камнями не было захода.
Из анимации- прыжок из пещеры влюбленных, пенная дискотека, в конце поездки - аккробатические
Из анимации- прыжок из пещеры влюбленных, пенная дискотека, в конце поездки - аккробатические
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошая прогулка по морю в жаркий день! Было 4 остановки для купания, пенная дискотека, обед (макароны, курица, салат и хлеб). Ребята старались во всю.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
экскурсия на кораблике очень понравилась. Все четко было организовано. И развлекательные мероприятия,и купание в море. Природа за бортом чудесная.
Вам был полезен этот отзыв?
А
все супер
+2
Вам был полезен этот отзыв?
a
Отлично! Бронировали полет на сайте трипстер, вышло за двоих 130 евро. Хорошая организация, отличное помещение, вещи складываете в шкафчики с
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Потрясающая экскурсия! Очень понравилось, что программа насыщенная, но без гонки — успели абсолютно всё, при этом никто не устал. Это
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный формат смены обстановки и отдыха! Трансфер, купание в море, обед, развлекательная программа и пенная вечеринка! Можно курсировать между палубами
Вам был полезен этот отзыв?
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский стол. Только немного было прохладно, лучше брать собой теплые вещи. А так все было отлично
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 9 отзывов в Аланье в категории "Пляж Клеопатра"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пляж Клеопатра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Пляж Клеопатра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 17 до 530 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Аланье на 2026 год по теме «Пляж Клеопатра», 9 ⭐ отзывов, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь