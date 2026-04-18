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Групповая
По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
С купанием в Средиземном море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€17 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка на премиальной яхте в Аланье
Ваше лакшери-путешествие с купанием и обедом
Начало: В порту Аланьи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€530 за всё до 6 чел.
Групповая
Пиратская яхта в Аланье: море, солнце, приключения
Когда хочется отдыха в стиле all inclusive
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский стол. Только немного было прохладно, лучше брать собой теплые вещи. А так все было отлично
+3
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Всего 2 отзыва в Аланье в категории "Красная башня"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Красная башня»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Красная башня" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 530. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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