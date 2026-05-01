Освежающий ветер и солёные брызги, линия горизонта, которая кажется бесконечной, вода завораживающих оттенков синего и голубого — едем кататься по морю на катере! Вы искупаетесь в живописных бухтах Макар Блю и Делик Дениз, а также насладитесь панорамами скалистого берега и банановых плантаций.
Описание экскурсии
- Заберём вас у вашего отеля в Аланье и отвезём в порт в Газипаше, где начнётся морское путешествие.
- Вы посетите бухту Макар Блю и поплаваете в кристально чистой воде в окружении живописной природы.
- Затем продолжим прогулку вдоль побережья. С воды вы увидите живописные бухты и банановые плантации Газипаши.
- В бухте Делик Дениз остановимся для обеда на борту, купания и фотосессии на фоне скал и морских пейзажей.
- Вернёмся в порт.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере, рассчитанном на 55 пассажиров. Есть все необходимые лицензии и документы.
- Дорога в порт займёт примерно 1,5 часа, морская прогулка — 4-4,5 часа.
- В стоимость входят трансфер от отеля в Аланье, морская прогулка, обед на борту (в меню: куриные шашлыки и салат, а также рис или макароны). Напитки оплачиваются отдельно. Приносить еду и напитки с собой на борт запрещено.
- Важно знать: время и продолжительность остановок могут меняться в зависимости от погоды и других условий. Для детей без оплаты места отдельное сиденье не предоставляется. При неподходящей погоде прогулка может быть отменена или перенесена на другой день.
- Информация на борту предоставляется только на английском и турецком языках. Обслуживание на русском возможно при группе от 8 человек.
в среду и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1018 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
