2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Потрясающие пейзажи и конное путешествие

Вы отправитесь в конный клуб, где опытный гид-инструктор расскажет обо всём, что вам нужно знать, прежде чем седлать лошадь. Вам выдадут шлем, покажут правильную посадку, дадут привыкнуть к ощущениям, а после — начнётся сама прогулка 👣. Вы проедете мимо банановых плантаций и сельских домов в окрестностях конного клуба. Почувствуете себя настоящим искателем приключений, любуясь Таврическими горами, или горами Торос, как называют их по-турецки, и руинами античного римского города Сьедра. С давних времён здесь сохранились колонны, мозаики, каменная арка и бассейны-водоёмы.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы передохнуть и запечатлеть на фото потрясающие пейзажи. Вы не только попробуете себя в роли наездника, но и пообщаетесь со спокойными и обученными лошадьми и сможете задать гиду-инструктору любые вопросы.

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку может отправиться любой желающий: опыт верховой езды не принципиален. К экскурсии 🧭 допускаются дети старше 6 лет.

Организационные детали