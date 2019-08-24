2 отзыва оставили туристы

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Прогулка на лошадях

Путешествие верхом по живописному уголку Аланьи

5
2 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Аланьи
Природа Аланьи прекрасна и разнообразна, так почему бы не насладиться её видами на конной прогулке? Таврические горы ⛰️, банановые плантации и зелёные леса станут великолепным фоном к вашему небольшому приключению.

А общение с с умными животными подарит массу впечатлений, даже если вы никогда не ездили верхом!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €45 за человека

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Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях

Что вас ожидает

Потрясающие пейзажи и конное путешествие
Вы отправитесь в конный клуб, где опытный гид-инструктор расскажет обо всём, что вам нужно знать, прежде чем седлать лошадь. Вам выдадут шлем, покажут правильную посадку, дадут привыкнуть к ощущениям, а после — начнётся сама прогулка 👣. Вы проедете мимо банановых плантаций и сельских домов в окрестностях конного клуба. Почувствуете себя настоящим искателем приключений, любуясь Таврическими горами, или горами Торос, как называют их по-турецки, и руинами античного римского города Сьедра. С давних времён здесь сохранились колонны, мозаики, каменная арка и бассейны-водоёмы.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы передохнуть и запечатлеть на фото потрясающие пейзажи. Вы не только попробуете себя в роли наездника, но и пообщаетесь со спокойными и обученными лошадьми и сможете задать гиду-инструктору любые вопросы.

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку может отправиться любой желающий: опыт верховой езды не принципиален. К экскурсии 🧭 допускаются дети старше 6 лет.

Организационные детали

  • Сама прогулка на лошади занимает около 3 часов. Остальное время отводится на дорогу и трансферы из отелей.
  • Группа передвигается организованно, независимо от уровня подготовки участников.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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2 отзыва оставили туристы

24 августа 2019
23. 08. 2019 мы с мужем посетили экскурсию с гидом Натальей. Все было здорово, несмотря на то, что у нас не было опыта езды на лошадях. Особенно понравился маршрут -очень живописный и разнообразный. Рекомендуем всем!
3 сентября 2018
От экскурсии на лошадках мы в восторге, все на высшем уровне!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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