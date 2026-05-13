Прогулка на премиальной яхте в Аланье

Ваше лакшери-путешествие с купанием и обедом
Лазурное море, тёплый ветер, скалы Аланьи, премиальная яхта — этот день будет только для вас.

Вас ждут морские пещеры, купание в прозрачной воде, красивые пляжи, сытный обед и расслабленная атмосфера. Мы сделаем всё, чтобы вы отдыхали с комфортом и ни о чём не беспокоились.
Описание экскурсии

Старт в порту Аланьи

Кызыл Куле и старая верфь Терсане

Сделаем первую остановку для купания у знаменитой Красной башни и старинной верфи.

Морские пещеры

На яхте подойдём к самым известным пещерам побережья — Пиратской, Фосфорной и пещере Влюблённых.

Пляж Клеопатры

Остановимся для купания в прозрачной водой и любования красивыми видами побережья.

Черепаший пляж

Здесь — снова купание и обед. Вам подадут курицу на гриле или котлеты, плов, морковный таратор, салаты, фрукты и безалкогольные напитки.

Выход в открытое море

При хорошей погоде сможете искупаться в открытом море. А если повезёт — увидеть дельфинов.

Возвращение в порт Аланьи

Организационные детали

  • Идём на яхте Sea Ray 480 Sedan Bridge: три каюты, две зоны для загара, все удобства
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

