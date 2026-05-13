Лазурное море, тёплый ветер, скалы Аланьи, премиальная яхта — этот день будет только для вас. Вас ждут морские пещеры, купание в прозрачной воде, красивые пляжи, сытный обед и расслабленная атмосфера. Мы сделаем всё, чтобы вы отдыхали с комфортом и ни о чём не беспокоились.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €477 за экскурсию

Описание экскурсии

Старт в порту Аланьи

Кызыл Куле и старая верфь Терсане

Сделаем первую остановку для купания у знаменитой Красной башни и старинной верфи.

Морские пещеры

На яхте подойдём к самым известным пещерам побережья — Пиратской, Фосфорной и пещере Влюблённых.

Пляж Клеопатры

Остановимся для купания в прозрачной водой и любования красивыми видами побережья.

Черепаший пляж

Здесь — снова купание и обед. Вам подадут курицу на гриле или котлеты, плов, морковный таратор, салаты, фрукты и безалкогольные напитки.

Выход в открытое море

При хорошей погоде сможете искупаться в открытом море. А если повезёт — увидеть дельфинов.

Возвращение в порт Аланьи

Организационные детали