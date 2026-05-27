Приглашаем вас на квадросафари по горным и лесным тропам Аланьи. Вы пройдёте инструктаж и прокатитесь по бездорожью, любуясь горами Таурус. А после поездки получите фото и видео на память о приключении.
Описание экскурсии
- Инструктаж и тестовый заезд. Мы расскажем правила безопасности и как управлять квадроциклом, и вы совершите пробный заезд на базе.
- Горные и лесные тропы Аланьи. Вы освоите технику езды по горным тропам под руководством опытных инструкторов. Поездка по бездорожью, пыльным дорогам и каменистым участкам подарит яркие эмоции и заряд адреналина.
- Панорамы гор Таурус. Сделаем остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться на фоне гор.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от отеля и обратно, услуги профессиональных инструкторов, страховка, перекусы и напитки, фото- и видеосъёмка на маршруте.
- Дополнительно оплачивается обед.
- Важно знать: экскурсия не подходит беременным и людям с ограниченной подвижностью, проводится в любую погоду, продолжительность — 3-3,5 часа, продолжительность катания — около 1,5 часов. Перед и во время поездки запрещено употреблять алкоголь.
- Возьмите с собой: солнцезащитные крем и очки, маску для лица от пыли.
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (от 14 лет)
|€32
|Детский билет (5-13лет)
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
