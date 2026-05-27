Провести день среди белых склонов и богатой истории
Отправляйтесь в Памуккале за белоснежными пейзажами и античным прошлым! На рассвете вы увидите террасы и руины Иераполиса в особом свете, а при желании подниметесь на воздушном шаре над этим ландшафтом. Прогулка по древнему городу и турецкий обед дополнят путешествие.
Описание экскурсии
Встреча в вашем отеле и ночная дорога в Памуккале — ~3 ч.
По прибытии — предрассветная тишина и шоу воздушных шаров. По желанию вы полетите на воздушном шаре — он поднимется над Памуккале и Иераполисом, открывая потрясающие панорамы.
Потом — традиционный турецкий завтрак (по желанию).
После него — экскурсия по Памуккале. Вы прогуляетесь по знаменитым белым террасам, посетите руины древнего Иераполиса и услышите много интересных историй об этих местах.
Свободное время — ~3 ч. Можно побродить по улицам, купить сувениры, сделать фото, посетить термальные бассейны.
Обед в ресторане с блюдами турецкой кухни.
Возвращение в Аланью — ~3 ч.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, обед
Дополнительные расходы: билет в Памуккале и Иераполис — €30 за чел.; полёт на воздушном шаре — при бронировании выберите Билет с полётом на воздушном шаре; сувениры, завтрак и термальные бассейны — по желанию
Путешествие не подойдёт беременным женщинам, детям до 6 лет и людям в инвалидных колясках
С вами будет один из гидов нашей команды
Экскурсии проводятся в основном с англоязычным сопровождением. Русскоязычный гид предоставляется при наличии достаточного количества русскоговорящих участников.
в понедельник и четверг в 00:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€38
Дети до 3 лет
Бесплатно
Дети 4–7 лет
€28
Со входным билетом в Памуккале возраст от 8 лет
€78
Со входным билетом в Памуккале возраст 4-7 лет
€45
Билет с полётом на воздушном шаре
€215
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах читать дальшеуменьшить
и лучших туристических активностях.
Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.
