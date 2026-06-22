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Экскурсии с ужином в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Аланье, цены от €18, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Волшебство ночной Аланьи
Джиппинг
6.5 часов
10 отзывов
Групповая
Волшебство ночной Аланьи
Почувствуйте атмосферу ночной Турции, насладитесь ужином и танцами на воде. Незабываемый вечер в Аланье ждёт вас
Начало: В вашем отеле
«Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
13 авг в 17:00
€28 за человека
Вечерняя прогулка на корабле в Аланье
4.5 часа
-
14%
6 отзывов
Групповая
Вечерняя прогулка на корабле в Аланье
Огни города, пенная вечеринка и ужин на борту с видом на закат
Начало: У вашего отеля
«На корабле вас ждёт ужин с включёнными безалкогольными напитками»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
12 авг в 17:00
€18€21 за человека
Джип-путешествие из Аланьи на закате с морской прогулкой и ужином
Джиппинг
6 часов
1 отзыв
Групповая
Джип-путешествие из Аланьи на закате с морской прогулкой и ужином
Побывать в местах, где сливаются природа, культура и активные приключения
Начало: В любом отеле Аланьи
«напитки во время ужина (примерно €2–3 за порцию)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
13 авг в 17:00
€38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Вечерняя прогулка на корабле в Аланье
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на русском и других языках. Кормили нормально. Кто хотел, тот много купался. В рамках одной экскурсии посмотрели с воды Аланью днем и ночью.
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на+5
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на
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Всего 17 отзывов в Аланье в категории "С ужином"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Волшебство ночной Аланьи;
  2. Вечерняя прогулка на корабле в Аланье;
  3. Джип-путешествие из Аланьи на закате с морской прогулкой и ужином.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Набережная;
  4. Диснейленд;
  5. Чегемские водопады.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
Сейчас в Аланье в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 38 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
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