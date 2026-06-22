А Александр

Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на русском и других языках. Кормили нормально. Кто хотел, тот много купался. В рамках одной экскурсии посмотрели с воды Аланью днем и ночью.

+5