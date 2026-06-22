Групповая
Волшебство ночной Аланьи
Почувствуйте атмосферу ночной Турции, насладитесь ужином и танцами на воде. Незабываемый вечер в Аланье ждёт вас
Начало: В вашем отеле
«Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
13 авг в 17:00
€28 за человека
-
14%
Групповая
Вечерняя прогулка на корабле в Аланье
Огни города, пенная вечеринка и ужин на борту с видом на закат
Начало: У вашего отеля
«На корабле вас ждёт ужин с включёнными безалкогольными напитками»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
12 авг в 17:00
€18
€21 за человека
Групповая
Джип-путешествие из Аланьи на закате с морской прогулкой и ужином
Побывать в местах, где сливаются природа, культура и активные приключения
Начало: В любом отеле Аланьи
«напитки во время ужина (примерно €2–3 за порцию)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
13 авг в 17:00
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Организовано хорошо. С оплатой все точно. Вечерняя экскурсия очень понравилась. По ходу движения объявления делали на русском и других языках. Кормили нормально. Кто хотел, тот много купался. В рамках одной экскурсии посмотрели с воды Аланью днем и ночью.
+5
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Всего 17 отзывов в Аланье в категории "С ужином"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «С ужином»
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