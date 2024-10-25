Сапбординг в Аланье - это уникальная возможность насладиться красотой побережья и познакомиться с историей этого захватывающего вида спорта.
Программа включает инструктаж на пляже Клеопатра, прогулку вдоль береговой линии мимо Красной башни
Программа включает инструктаж на пляже Клеопатра, прогулку вдоль береговой линии мимо Красной башни
5 причин купить эту прогулку
- 🏄♂️ Увлекательный сапбординг
- 📸 Возможность фотосессии
- 👨👩👧👦 Семейный отдых
- 🌊 Живописные виды
- 🏰 Исторические достопримечательности
Что можно увидеть
- Красная башня
Описание водной прогулки
- Мы встретимся на пляже Клеопатра. Проведём вам инструктаж и покажем, как правильно держаться на сапе и грести.
- Затем отправимся на водную прогулку. Проплывём вдоль береговой линии мимо Красной башни.
- Можем устроить фотосессию в море возле корабельных доков.
- А ещё расскажем историю происхождения сапборда, который покорил любителей активного отдыха по всему миру. Вы узнаете, как создателю сапа пришла эта простая и в то же время гениальная идея.
Организационные детали
- В стоимость программы включены услуги гида-инструктора и аренда снаряжения: сапборда, весла, плавников, спасательного жилета, ручного насоса, лиша (крепления сапборда к ноге).
- Дополнительно по желанию оплачивается профессиональная фотосессия на сапборде. Подробности — в переписке.
- Ребёнок от 5 лет до 12 лет бесплатно катается на одном сапе со взрослым.
- Прогулка не подойдёт для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для лиц, страдающих морской болезнью, и детей до 5 лет.
- Вас будет сопровождать русско- или англоязычный гид-инструктор нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Клеопатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тарас — Организатор в Аланье
Мы сообщество сапбордистов, которое занимается организацией заплывов на сапбордах на лучших пляжах Турецкой Ривьеры. Организуем экскурсии для пар и больших компаний. Проводим грамотный инструктаж. У нас работают русско- и англоговорящие организаторы. Также периодически проводим фитнес-тренинги и групповые медитации на сапбордах, романтические свидания на сапбордах на закате.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
25 окт 2024
Отлично покатались на сап-борде с Тарасом вокруг древней крепости!! Тарас провел историческую экскурсию на воде,это было очень необычно!! Ребята отлично организовали тур,предложили чехлы для телефона,гермомешки)еще и сами нас пофотографировали!! Всем любителям необычных экскурсий и катания на сап-борде рекомендую-вода чистейшая,красивые виды на маяк,на старый город!!! Знания истории точно прибавятся,а эмоции и впечатления надолго останутся с вами)))как и фото)))))
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