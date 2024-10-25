Заплыв на сапборде в Аланье

Сапбординг - это не только спорт, но и увлекательное приключение. Вас ждёт живописная прогулка вдоль побережья Аланьи с профессиональным гидом
Сапбординг в Аланье - это уникальная возможность насладиться красотой побережья и познакомиться с историей этого захватывающего вида спорта.

Программа включает инструктаж на пляже Клеопатра, прогулку вдоль береговой линии мимо Красной башни
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и фотосессию на фоне морских пейзажей. Услуги гида и аренда снаряжения входят в стоимость. Дети от 5 до 12 лет могут кататься бесплатно с взрослым. Прогулка не подходит для людей с ограниченными физическими возможностями и детей до 5 лет

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🏄‍♂️ Увлекательный сапбординг
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейный отдых
  • 🌊 Живописные виды
  • 🏰 Исторические достопримечательности
Заплыв на сапборде в Аланье
Заплыв на сапборде в Аланье
Заплыв на сапборде в Аланье
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Красная башня

Описание водной прогулки

  • Мы встретимся на пляже Клеопатра. Проведём вам инструктаж и покажем, как правильно держаться на сапе и грести.
  • Затем отправимся на водную прогулку. Проплывём вдоль береговой линии мимо Красной башни.
  • Можем устроить фотосессию в море возле корабельных доков.
  • А ещё расскажем историю происхождения сапборда, который покорил любителей активного отдыха по всему миру. Вы узнаете, как создателю сапа пришла эта простая и в то же время гениальная идея.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены услуги гида-инструктора и аренда снаряжения: сапборда, весла, плавников, спасательного жилета, ручного насоса, лиша (крепления сапборда к ноге).
  • Дополнительно по желанию оплачивается профессиональная фотосессия на сапборде. Подробности — в переписке.
  • Ребёнок от 5 лет до 12 лет бесплатно катается на одном сапе со взрослым.
  • Прогулка не подойдёт для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для лиц, страдающих морской болезнью, и детей до 5 лет.
  • Вас будет сопровождать русско- или англоязычный гид-инструктор нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Клеопатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
25 окт 2024
Отлично покатались на сап-борде с Тарасом вокруг древней крепости!! Тарас провел историческую экскурсию на воде,это было очень необычно!! Ребята отлично организовали тур,предложили чехлы для телефона,гермомешки)еще и сами нас пофотографировали!! Всем любителям необычных экскурсий и катания на сап-борде рекомендую-вода чистейшая,красивые виды на маяк,на старый город!!! Знания истории точно прибавятся,а эмоции и впечатления надолго останутся с вами)))как и фото)))))

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