Р Руслан

Отлично покатались на сап-борде с Тарасом вокруг древней крепости!! Тарас провел историческую экскурсию на воде,это было очень необычно!! Ребята отлично организовали тур,предложили чехлы для телефона,гермомешки)еще и сами нас пофотографировали!! Всем любителям необычных экскурсий и катания на сап-борде рекомендую-вода чистейшая,красивые виды на маяк,на старый город!!! Знания истории точно прибавятся,а эмоции и впечатления надолго останутся с вами)))как и фото)))))