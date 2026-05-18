Вы почувствуете прилив адреналина, взлетая в небо с нашим опытным пилотом-парапланеристом. Полюбуетесь Средиземным морем, золотыми пляжами, пышными горами, оживлённым городом.
И мягко приземлитесь на знаменитом пляже Клеопатры, где у вас будет час свободного времени для отдыха.
Описание экскурсии
- Вас заберут из отеля и доставят к месту старта
- Вы пройдёте короткий и понятный инструктаж по технике безопасности
- Наденете шлем и страховочную систему
- А затем мягко подниметесь в воздух вместе с опытным лицензированным пилотом
Полёт начнётся с высоты около 585 метров, и перед вами постепенно откроются панорамы Аланьи:
- её золотистые пляжи
- бирюзовые воды Средиземного моря
- горные склоны и зелёные холмы
- пляж Клеопатры в окружении скал
После головокружительного приключения вы мягко приземлитесь на пляже, где сможете отдохнуть и выпить кофе или холодные напитки.
Ориентировочный тайминг
08:30 — выезд из отелей
10:00 — прибытие в Аланью и встреча с командой
10:20 — подъём на гору к точке взлёта
10:40 — инструктаж и подготовка к полёту
11:00 — полёт на параплане (15–25 минут)
11:30 — приземление на пляже Клеопатры
11:30–12:30 — свободное время
12:30 — выезд из Аланьи
14:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- К полёту допускаются взрослые и дети в сопровождении родителей. Ограничения по весу от 40 до 110 кг
- Не рекомендуем полёт людям с ограниченными возможностями передвижения и заболеваниями сердца
- Тайминг примерный и может немного меняться в зависимости от погодных условий и расположения отелей гостей
В стоимость включено
- Трансфер из отеля Антальи или Сиде и обратно (можно выбрать тариф без трансфера)
- Полёт на параплане с инструктором
- Необходимое снаряжение
Дополнительно на месте оплачиваются
- Входной билет на взлётную площадку — €15
- Еда и напитки (по желанию)
- Фотографии и видео в формате UHD — около €40 (по желанию)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (с трансфером)
|€70
|Стандартный билет (без трансфера)
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
a
Отлично! Бронировали полет на сайте трипстер, вышло за двоих 130 евро. Хорошая организация, отличное помещение, вещи складываете в шкафчики с замками, брать с собой нельзя. Телефоны в том числе. Съемка
