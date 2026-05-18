Вы почувствуете прилив адреналина, взлетая в небо с нашим опытным пилотом-парапланеристом. Полюбуетесь Средиземным морем, золотыми пляжами, пышными горами, оживлённым городом. И мягко приземлитесь на знаменитом пляже Клеопатры, где у вас будет час свободного времени для отдыха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вас заберут из отеля и доставят к месту старта

Вы пройдёте короткий и понятный инструктаж по технике безопасности

Наденете шлем и страховочную систему

А затем мягко подниметесь в воздух вместе с опытным лицензированным пилотом

Полёт начнётся с высоты около 585 метров, и перед вами постепенно откроются панорамы Аланьи:

её золотистые пляжи

бирюзовые воды Средиземного моря

горные склоны и зелёные холмы

пляж Клеопатры в окружении скал

После головокружительного приключения вы мягко приземлитесь на пляже, где сможете отдохнуть и выпить кофе или холодные напитки.

Ориентировочный тайминг

08:30 — выезд из отелей

10:00 — прибытие в Аланью и встреча с командой

10:20 — подъём на гору к точке взлёта

10:40 — инструктаж и подготовка к полёту

11:00 — полёт на параплане (15–25 минут)

11:30 — приземление на пляже Клеопатры

11:30–12:30 — свободное время

12:30 — выезд из Аланьи

14:30 — возвращение в отели

Организационные детали

К полёту допускаются взрослые и дети в сопровождении родителей. Ограничения по весу от 40 до 110 кг

Не рекомендуем полёт людям с ограниченными возможностями передвижения и заболеваниями сердца

Тайминг примерный и может немного меняться в зависимости от погодных условий и расположения отелей гостей

В стоимость включено

Трансфер из отеля Антальи или Сиде и обратно (можно выбрать тариф без трансфера)

Полёт на параплане с инструктором

Необходимое снаряжение

Дополнительно на месте оплачиваются