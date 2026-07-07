Проведите активный день среди живописной природы Таврских гор! Вас ждёт рафтинг по горной реке, полёт на зиплайне над каньоном и поездка на квадроциклах или багги по пыльным лесным дорогам.
Великолепные пейзажи, бурные потоки реки и атмосфера настоящего экстрима сделают путешествие одним из самых запоминающихся впечатлений вашего отдыха в Анталье.
Описание экскурсии
Багги или квадросафари по каньону
Пыльные дороги, пересохшие русла рек и лесные тропы среди Таврских гор создают идеальные условия для динамичной поездки на багги или квадроцикле. Во время маршрута вас будут сопровождать живописные пейзажи, аромат хвойных деревьев и атмосфера настоящего приключения.
Рафтинг по реке Кёпрючай
Вас ждёт увлекательный сплав по горной реке Кёпрючай, проходящей через каньон Кёпрюлю. Во время маршрута вы увидите бурные потоки воды, впечатляющие скалы и древний римский мост, сохранившийся со времён античности.
Зиплайн над каньоном
Почувствуйте прилив адреналина во время полёта на зиплайне над рекой и ущельем! С высоты открываются необычные виды на каньон, густые леса и исторические сооружения, скрытые среди скал.
Джип-сафари по горным дорогам
Путешествие продолжится на внедорожниках по живописным районам Таврских гор. По пути вы увидите небольшие деревни, природные источники и познакомитесь с атмосферой традиционной жизни.
Примерный тайминг
8:00 — сбор гостей и трансфер из отелей региона Анталья 11:00 — поездка на багги или квадроциклах (около 20 минут) 12:00 — рафтинг по реке и зиплайн 15:00 — обед 16:00 — джип-сафари 16:00 — свободное время на базе 18:00 — возвращение в отели региона Анталья
Организационные детали
В стоимость входят трансфер из отеля и обратно, обед у реки, рафтинг, зиплайн, сафари на багги/квадроциклах, страховка и всё необходимое снаряжение для активностей. На обед подаются курица, рис или макароны и салат
Рафтинг подходит для новичков, маршрут составляет около 12 км. Дети от 3 лет могут участвовать в сплаве в сопровождении взрослых. Максимум в лодке — до 10 человек
Возрастные ограничения: водитель багги/квадроцикла — от 18 лет. Для зиплайна действует ограничение по весу — до 120 кг. Программа не подходит беременным женщинам и людям с ограниченной подвижностью
Во время сафари запрещено брать с собой телефоны и технику. Поездка проходит без гида, но с группой работают русско- и англоговорящие инструкторы и координаторы
Дополнительно оплачиваются напитки, фото и видео, а также при необходимости экипировка для рафтинга: обувь, гидрокостюм, очки, бандана, водонепроницаемый чехол и двухместная байдарка
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 498 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
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