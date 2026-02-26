Мои заказы

Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг

Драйв, приключения и панорамы Таврских гор - из Антальи
Откройте для себя красоту каньона Тазы и Таврских гор! Сплав по горной реке, полёт над каньоном на зиплайне и сафари на открытых автомобилях по живописным горным дорогам — всё это ждёт вас в программе.

Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг

Описание водной прогулки

Кабрио-сафари — поездка на открытых автомобилях по горным дорогам и лесным тропам с живописными пейзажами.

Рафтинг по горной реке Кёпрючай — динамичное и освежающее приключение с профессиональными инструкторами.

Зиплайн над каньоном — ощущение полёта и невероятные виды с высоты.

Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
  • Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки. Поездка не рекомендуется беременным и людям с серьёзными заболеваниями сердца
  • Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка (шлемы, жилеты)
  • В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
  • Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
  • В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён с целью обеспечения безопасности

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€22
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах
Нуруллах — ваш гид в Анталье
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
читать дальше

особенности реки: течение, сезонные изменения маршрута и безопасные техники гребли, основанные на реальном опыте. Я решил работать с путешественниками, потому что для меня важно не просто организовать активность, а поделиться настоящим, безопасным и искренним опытом рафтинга. Я стараюсь, чтобы гости получили заряд адреналина и по-настоящему прочувствовали уникальную природу этого места.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг»

Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 фев в 08:00
€35 за человека
Сафари на кабриолете в каньоне Тазы из Анталии
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На кабриолете
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Сафари на кабриолете в каньоне Тазы из Анталии
Начало: Ваш отель
$30 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
Багги
12 часов
18 отзывов
Групповая
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
$58 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
117 отзывов
Групповая
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:30
$27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье