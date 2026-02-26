Откройте для себя красоту каньона Тазы и Таврских гор! Сплав по горной реке, полёт над каньоном на зиплайне и сафари на открытых автомобилях по живописным горным дорогам — всё это ждёт вас в программе.
Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
Описание водной прогулки
Кабрио-сафари — поездка на открытых автомобилях по горным дорогам и лесным тропам с живописными пейзажами.
Рафтинг по горной реке Кёпрючай — динамичное и освежающее приключение с профессиональными инструкторами.
Зиплайн над каньоном — ощущение полёта и невероятные виды с высоты.
Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
- Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки. Поездка не рекомендуется беременным и людям с серьёзными заболеваниями сердца
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка (шлемы, жилеты)
- В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
- Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
- В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён с целью обеспечения безопасности
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах — ваш гид в Анталье
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг»
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 фев в 08:00
€35 за человека
Водная прогулка
Сафари на кабриолете в каньоне Тазы из Анталии
Начало: Ваш отель
$30 за человека
Групповая
Расписание: Каждый день
$58 за человека
Групповая
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:30
$27 за человека