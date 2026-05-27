Готовы добавить щепотку экстрима в отдых? Приглашаем в Таврские горы с нами! Вас ждут сплав по каньону национального парка «Кёпрюлю», заезд на багги по бездорожью и полёт на зиплайне над рекой. Вместо погружения в историю — драйв, движение и панорамные виды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рафтинг

День начнётся в живописной долине парка «Кёпрюлю». Здесь вы сплавитесь по горной реке среди скал и сосновых лесов. Спокойные участки будут сменяться лёгкими порогами. Будете останавливаться, чтобы перевести дух и насладиться природой.

Поездка на багги

Пересядете на багги и помчитесь по пересечённой местности. Впереди — пыльные виражи, повороты, подъёмы и спуски. Вы увидите ландшафты региона с нового ракурса и ощутите драйв путешествия по бездорожью.

Зиплайн над каньоном

Завершите маршрут полётом по зиплайн-трассе. Пронесётесь над каньоном и рекой и полюбуетесь горными склонами с высоты.

Тайминг маршрута

8:00-9:00 — трансфер из отелей

10:00-11:00 — рафтинг

13:00 — заезд на багги

14:00-15:00 — обед и свободное время

15:00 — зиплайн

18:00-18:30 — возвращение в отель

Организационные детали