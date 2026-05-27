Готовы добавить щепотку экстрима в отдых? Приглашаем в Таврские горы с нами! Вас ждут сплав по каньону национального парка «Кёпрюлю», заезд на багги по бездорожью и полёт на зиплайне над рекой. Вместо погружения в историю — драйв, движение и панорамные виды.
Описание экскурсии
Рафтинг
День начнётся в живописной долине парка «Кёпрюлю». Здесь вы сплавитесь по горной реке среди скал и сосновых лесов. Спокойные участки будут сменяться лёгкими порогами. Будете останавливаться, чтобы перевести дух и насладиться природой.
Поездка на багги
Пересядете на багги и помчитесь по пересечённой местности. Впереди — пыльные виражи, повороты, подъёмы и спуски. Вы увидите ландшафты региона с нового ракурса и ощутите драйв путешествия по бездорожью.
Зиплайн над каньоном
Завершите маршрут полётом по зиплайн-трассе. Пронесётесь над каньоном и рекой и полюбуетесь горными склонами с высоты.
Тайминг маршрута
8:00-9:00 — трансфер из отелей
10:00-11:00 — рафтинг
13:00 — заезд на багги
14:00-15:00 — обед и свободное время
15:00 — зиплайн
18:00-18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Перед активностями проводится инструктаж по технике безопасности и выдаётся снаряжение
- В стоимость включено: трансфер, услуги инструкторов, оборудование и страховка, а также обед на базе (в меню: куриные шашлыки, салаты, рис, макароны). Напитки — за доплату
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€37
|Дети от 6 до 11 лет
|€26
|Дети от 0 до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
