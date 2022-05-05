Аквапарк "Долусу" расположен на берегу моря с потрясающим видом на горный комплекс Бейдаглары. В парке есть 17 горок для взрослых и 9 детских горок, каждая из которых подарит массу эмоций.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 17 горок для взрослых
- 🎢 9 детских горок
- 🧜♀️ Уникальное шоу русалок
- 🏞 Вид на горы Бейдаглары
- 🎭 Оригинальный сценарий шоу
- 🏖 Расположение на берегу моря
Что можно увидеть
- Аквапарк «Долусу»
- Горки «Гигантская воронка»
- Горки «Кай-Уч»
- Шоу русалок
- Выставочный центр Aquarium
Описание экскурсии
Аквапарк Долусу Все что Вы знаете об аквапарках — забудьте немедленно! Наш Аквапарк — это восточная сказка. Сам Насреддин Ходжа встретит Вас и пригласит в незабываемое приключение. Наша Сказочная улица открыта для всех гостей парка Долусу. Шоу русалок А Шоу Русалок является единственным и неповторимом в Турции, да да, Вы не ослышались — шоу русалок!
Благодаря оригинальному сценарию и веселой команде Аквапарка Dolu
Su, впечатления от выставочного центра Aquarium добавят в Ваш отдых новых впечатлений.
Все и даже больше только в Dolu
Su Park Парк расположен на берегу моря с видом на горный комплекс Бейдаглары. 17 горок для взрослых и 9 детских горок, каждая из которых веселее и насыщеннее другой, в том числе горки «Гигантская воронка» и «Кай-Уч».
Горки Dolu
Su Park созданы по мотивам героев турецких сказок. Приключение Келоглана и его друзей по спасению принцессы. Организационные детали:
Трансфер из регионов: Белек, Анталья, Кемер • Время начала тура: 10:00 • Время окончания тура: 16:30 • Общее время тура: 6 часов 30 минут • Мероприятия: Шоу русалок • Обед: макароны, фрикадельки, пицца, салат, 1 безалкогольный напиток.
Eжедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Обед
- Стандартные горки
Что не входит в цену
- Дополнительные личные расходы
- Ресторан Cappadocia (гамбургер, пицца)
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Точное время выезда из отеля сообщим накануне тура вечером до 20:00
- Что взять с собой: пляжное полотенце, купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 мая 2022
Хороший аквапарк. Ни добавить, ни убавить. Мне он понравился больше, чем хваленый "Атлантис" в Дубае.
Д
Дарья
4 мая 2022
Хороший небольшой аквапарк с горками на любой вкус. Аквапарк был при нашем отеле, поэтому бегали в него часто. Есть достаточно экстремальные горки, есть горки на кругах и без. В общем - нам понравилось!
Д
Дина
3 мая 2022
Понравились горки, можно оставить вещи в сейфе, обед на двоих выходит 10-13 долларов. Территория небольшая, бассейн тоже, без изысков. Но экстрим на горках, думаю, ощутите. Особенно на тех, которые с кругами нужно посещать. Пробыли весь день, не надоело! Все круто
Р
Ренат
2 мая 2022
Крутые горки, нет очередей. Спасатели и инструкторы дежурят, регулируют катающихся. Есть раздевалки и туалеты. Есть зона для совсем малышей. И для совсем взрослых - горка трамплин перед спуском с которой подписываешь бумагу, что в случае травмы не будешь иметь претензий к аквапарку. Понравилось.
Ю
Юрий
29 апр 2022
В аквапарках никогда не были, по этому сравнивать не с чем. Нам тут понравилось, но только при входе отбирают воду в любой таре и продукты, наверное для того, что бы покупали там.
А
Алекс
28 апр 2022
На один раз неплохой аквапарк. Техника Безопасности соблюдается. Есть интересные горки.
М
Мирослава
27 апр 2022
Чистое ухоженное место. Испытала правда не все горки, но скажу что горки есть тут как для детей так и для экстрималов. Не жалею, что сходила сюда
А
Александр
26 апр 2022
Хороший парк, с разнообразием горок и спусков на любой вкус. Территория парка большая, с отдельными горками для маленьких детей и многочисленными тихими бассейнами разной глубины. Парк позиционирует себя как экстремальный,
Г
Глеб
25 апр 2022
Вас будут ждать удивительные водные горки, охватывающие все вкусы, от самых простых до самых экстремальных водных прыжков.
Г
Георгий
24 апр 2022
Было не так много людей, и мы действительно отлично провели день в парке. Для детей есть отдельный бассейн с небольшими горками. Нам понравились горки для взрослых. Слайды доставляют огромное удовольствие. Еда в парке тоже была хорошей, цены умеренные, а еда вкусная. Шоу русалок было не очень увлекательным, но детям 4-7 лет понравилось.
М
Марина
2 фев 2022
Аквапарк вполне достойный- горки на любой вкус))) подойдет как деткам так и любителям острых впечетлений и экстремалам. Рекомендую.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Водная прогулка
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
€55 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по ночной Анталье: мечети, башни и порт в новом свете
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160
€188 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Лагуна Приключений: The Land of Legends
Вас ждут захватывающие водные горки и аттракционы в аквапарке The Land of Legends в Анталии. Проведите день в мире радости и водных приключений
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека