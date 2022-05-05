Аквапарк Долусу Все что Вы знаете об аквапарках — забудьте немедленно! Наш Аквапарк — это восточная сказка. Сам Насреддин Ходжа встретит Вас и пригласит в незабываемое приключение. Наша Сказочная улица открыта для всех гостей парка Долусу. Шоу русалок А Шоу Русалок является единственным и неповторимом в Турции, да да, Вы не ослышались — шоу русалок!

Благодаря оригинальному сценарию и веселой команде Аквапарка Dolu

Su, впечатления от выставочного центра Aquarium добавят в Ваш отдых новых впечатлений.

Все и даже больше только в Dolu

Su Park Парк расположен на берегу моря с видом на горный комплекс Бейдаглары. 17 горок для взрослых и 9 детских горок, каждая из которых веселее и насыщеннее другой, в том числе горки «Гигантская воронка» и «Кай-Уч».

Горки Dolu

Su Park созданы по мотивам героев турецких сказок. Приключение Келоглана и его друзей по спасению принцессы. Организационные детали:

Трансфер из регионов: Белек, Анталья, Кемер • Время начала тура: 10:00 • Время окончания тура: 16:30 • Общее время тура: 6 часов 30 минут • Мероприятия: Шоу русалок • Обед: макароны, фрикадельки, пицца, салат, 1 безалкогольный напиток.