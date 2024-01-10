В 140 км от Антальи, в провинции Бурдур вы посетите город, основанный в 3 веке до н. э. Из-за землетрясения в 5 веке жители его покинули — и Кибира скрылась от глаз человечества до середины 19 века, пока её не обнаружили археологи. Вы увидите откопанные руины античных памятников и познакомитесь с историей города. А после навестите крупнейший пресноводный водоём в Турции.

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Описание

Что вас ожидает

Античные сокровища Кибиры

Несмотря на то, что город открыли почти двести лет назад, раскопки здесь начались только в 2006 году. Поэтому вы застанете уникальный этап Кибиры, которая находится только в начале пути к туристической популярности.

Вы увидите римские термы, величественные колонны и стадион, где проходили гладиаторские бои. Рассмотрите искусную мраморную мозаику с изображением Медузы Горгоны, а также фриз (декоративная композиция), на котором изображены древние воины.

Вместе мы погрузимся в прошлое города, затерянного в песках времени. Поговорим о народах и цивилизациях, которые оставили здесь свой след. И попробуем представить жизнь Кибиры в эпоху её расцвета, когда она была крупным торговым и культурным центром.

Озеро Салда, или Турецкие Мальдивы

Изучив античное наследие, мы отправимся к самому глубокому пресноводному водоёму в Турции. Вы насладитесь дикой красотой озера и сделаете яркие снимки лазурных вод с белоснежным пляжем.

Организационные детали