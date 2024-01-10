Открыть музей под открытым небом и полюбоваться пейзажами турецких Мальдив
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Описание
Что вас ожидает
Античные сокровища Кибиры
Несмотря на то, что город открыли почти двести лет назад, раскопки здесь начались только в 2006 году. Поэтому вы застанете уникальный этап Кибиры, которая находится только в начале пути к туристической популярности.
Вы увидите римские термы, величественные колонны и стадион, где проходили гладиаторские бои. Рассмотрите искусную мраморную мозаику с изображением Медузы Горгоны, а также фриз (декоративная композиция), на котором изображены древние воины.
Вместе мы погрузимся в прошлое города, затерянного в песках времени. Поговорим о народах и цивилизациях, которые оставили здесь свой след. И попробуем представить жизнь Кибиры в эпоху её расцвета, когда она была крупным торговым и культурным центром.
Озеро Салда, или Турецкие Мальдивы
Изучив античное наследие, мы отправимся к самому глубокому пресноводному водоёму в Турции. Вы насладитесь дикой красотой озера и сделаете яркие снимки лазурных вод с белоснежным пляжем.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные расходы
- Дополнительные расходы: входные билеты в некоторые локации, еда и напитки
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для длительной прогулки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.