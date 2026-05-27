Средиземноморское побережье Турции богато осколками некогда могущественных цивилизаций — Ликии, Рима, Византии.
Скальные гробницы и затонувшие города ликийцев здесь соседствуют с античными амфитеатрами и храмами Константинопольской церкви. Вы осмотрите руины разных эпох на суше и даже под водой — во время морской прогулки. Компанию вам составит гид-историк.
Описание экскурсии
- Античный город Мира — центр Ликийского государства. Вы увидите гробницы в отвесных скалах и римский амфитеатр, где проходили спектакли, суды, гладиаторские бои
- Церковь Святого Николая в Демре — раннехристианский храм с византийскими фресками, где служил и был похоронен Николай Чудотворец
- Морская прогулка к острову Кекова. Сквозь прозрачную воду видны руины ликийских домов и очертания улиц
- Крепость Калекёй (Симена), построенная крестоносцами на ликийских и византийских развалинах. Здесь сохранились стены с зубцами-ласточками и маленький театр
Тайминг
7:30 – 8:00 — выезд из отелей
8:00 – 10:00 — дорога в горы с остановкой на завтрак
11:00 – 11:30 — гробницы и амфитеатр в Мире
12:00 – 12:30 — церковная лавка
12:30 – 13:15 — храм в Демре
13:15 – 13:45 — обед
13:45 – 14:10 — производство украшений с султанитом
14:30 – 16:30 — прогулка на яхте к острову Кекова с купанием
16:30 – 19:00 — обратная дорога с остановкой у крепости Калекёй
19:00 – 20:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, морская прогулка, обед (шведский стол, без напитков), страховка
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Завтрак, напитки
- Входные билеты: античный город Мира — €13, церковь Святого Николая — €20
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|€50
|Взрослый 8 + (с билетом в г. Мира)
|€71
|Детский 5-7 лет (с билетом в г. Мира)
|€46
|Детский 5-7 лет
|€26
|Детский 0-4 года (с местом в автобусе)
|€26
|Детский 0-4 года (без места в автобусе)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
