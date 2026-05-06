Демре, Мира и Кекова - путешествие в древнюю Ликию из Антальи
Увидеть скальные гробницы, церковь Святого Николая и затонувший город
Вы отправитесь к главным историческим местам древней Ликии.
Увидите захоронения, высеченные прямо в скалах, и узнаете историю святого, который стал прототипом Санта-Клауса. А затем пройдёте на лодке вдоль острова Кекова, где под водой сохранились руины античного города.
Древний город Мира. Один из важнейших в Ликийской цивилизации. Здесь находятся знаменитые скальные гробницы 4 века до н. э., напоминающие фасады античных храмов.
Церковь Святого Николая в Демре. В этом храме служил епископ Миры — Святой Николай. Внутри сохранились древние фрески и элементы раннехристианской архитектуры.
Античный театр Демре. Один из крупнейших театров региона вмещал до 10 000 зрителей. На экскурсии мы представим, как здесь проходили общественные мероприятия во времена Римской империи.
Затонувший город Кекова. Пересядем на яхту и отправимся к руинам древнего города. Он частично ушёл под воду после сильного землетрясения. Под прозрачной водой можно различить стены домов, лестницы и остатки улиц.
На экскурсии гид расскажет:
об истории древней Ликии и города Мира
Святом Николае — прототипе Санта-Клауса
затонувшем городе и землетрясениях, изменивших побережье
древних морских торговых путях и жизни средиземноморских поселений
современных прибрежных городах региона и местных традициях
Примерный тайминг маршрута
6:00 — сбор участников и выезд из Антальи 7:30 — остановка для завтрака 9:30 — античный город Мира 11:00 — церковь Святого Николая в Демре 13:00 — обед 14:10 — прогулка на яхте к острову Кекова 18:00 — возвращение в Анталью
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, обед и прогулка на яхте
Дополнительно оплачиваются завтрак, билет в церковь Святого Николая — €20 за чел. и билет в древний город Мира — €20 за чел.
Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погодных условий
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг и воскресенье в 05:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Сиденье для ребёнка до 4 лет
€22
Детский билет до 4 лет
Бесплатно
Пакет «Всё включено 8+»
€73
Стандартный пакет 4-7 лет
€36
Пакет «Всё включено 4-7 лет»»
€36
Стандартный пакет 8+
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские читать дальшеуменьшить
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
Отзывы и рейтинг
А
Антонина
если собираетесь из района Лара, ожидайте что ехать до первой локации собирая остальных по пути вы будете 5 часов! Сама экскурсия около 4,5 часов! и соответственно обратно 5 часов! итого выехали мы в читать дальшеуменьшить
5:45 и приехали обратно в 20:30 и если не идете в Храм, вас оставляют на улице - где ничего нет, только лавочки и небольшая площадка. экскурсовод по пути «туда» интересно рассказывала, было приятно слушать но обратно (напомню ~5 часов) уже молча, что усугубляет ситуацию в целом если живете в Кемере - тогда стоит ехать, на трансфер вы потратите не более часа в целом остальные - будьте готовы к изнуряющей дороге
