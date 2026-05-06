Вы отправитесь к главным историческим местам древней Ликии. Увидите захоронения, высеченные прямо в скалах, и узнаете историю святого, который стал прототипом Санта-Клауса. А затем пройдёте на лодке вдоль острова Кекова, где под водой сохранились руины античного города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Древний город Мира. Один из важнейших в Ликийской цивилизации. Здесь находятся знаменитые скальные гробницы 4 века до н. э., напоминающие фасады античных храмов.

Церковь Святого Николая в Демре. В этом храме служил епископ Миры — Святой Николай. Внутри сохранились древние фрески и элементы раннехристианской архитектуры.

Античный театр Демре. Один из крупнейших театров региона вмещал до 10 000 зрителей. На экскурсии мы представим, как здесь проходили общественные мероприятия во времена Римской империи.

Затонувший город Кекова. Пересядем на яхту и отправимся к руинам древнего города. Он частично ушёл под воду после сильного землетрясения. Под прозрачной водой можно различить стены домов, лестницы и остатки улиц.

На экскурсии гид расскажет:

об истории древней Ликии и города Мира

Святом Николае — прототипе Санта-Клауса

затонувшем городе и землетрясениях, изменивших побережье

древних морских торговых путях и жизни средиземноморских поселений

современных прибрежных городах региона и местных традициях

Примерный тайминг маршрута

6:00 — сбор участников и выезд из Антальи

7:30 — остановка для завтрака

9:30 — античный город Мира

11:00 — церковь Святого Николая в Демре

13:00 — обед

14:10 — прогулка на яхте к острову Кекова

18:00 — возвращение в Анталью

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, обед и прогулка на яхте

Дополнительно оплачиваются завтрак, билет в церковь Святого Николая — €20 за чел. и билет в древний город Мира — €20 за чел.

Очерёдность посещения объектов может меняться в зависимости от погодных условий

С вами будет один из гидов нашей команды

