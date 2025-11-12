Мои заказы

Багги-мания: сафари по тропам Белека из Антальи

Отправляйтесь на захватывающее сафари на багги через живописные тропы Белека. Вас ждут водные брызги, ветер в лицо и удивительные пейзажи
На этой экскурсии участники смогут насладиться поездкой на багги через живописные леса и пересохшие русла рек. Опытный инструктор обеспечит безопасность и насыщенность поездки.

Путешествие начнётся с инструктажа, после чего участники отправятся
в путь, преодолевая горные ручьи и песчаные дюны.

В процессе поездки откроются удивительные пейзажи и дикая природа, а также будет возможность отдохнуть и насладиться моментом уединения. Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Незабываемое приключение на багги
  • 🌲 Живописные леса и дикая природа
  • 💦 Водные брызги и песчаные дюны
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
  • 🔒 Безопасность и комфорт
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Живописные леса
  • Пересохшие русла рек

Описание экскурсии

Путешествие начнётся с инструктажа и подготовки, после чего вы займёте места в багги и отправитесь навстречу приключениям. Под руководством опытного инструктора вы преодолеете горные ручьи и песчаные дюны, наслаждаясь каждым моментом свободы и веселья.

По пути вы увидите удивительные пейзажи и дикую природу. У вас будет время, чтобы отдохнуть и насладиться моментом уединения, прежде чем вернуться к цивилизации.

Организационные детали

  • Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, запрещается брать с собой на багги телефоны и другую технику
  • Это прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
  • Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет
  • Одевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать — пыль и грязь неизбежны
  • В стоимость входит: трансфер до места старта и обратно, страховка, защитный шлем. По желанию можно арендовать очки для сафари — €10, бандану — €10, а также заказать фото или видео — €30
  • Мы организуем трансфер из районов Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara и из центра. Если вы живёте в Kaleiçi, заберём вас возле McDonald’s, из Konyaaltı — на главной дороге. Из района Кепез не сможем вас забрать
  • К участию не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
На 1 BUGGY 1 человек€43
На 1 BUGGY 2 человека€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 11877 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
