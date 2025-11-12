На этой экскурсии участники смогут насладиться поездкой на багги через живописные леса и пересохшие русла рек. Опытный инструктор обеспечит безопасность и насыщенность поездки.Путешествие начнётся с инструктажа, после чего участники отправятся

в путь, преодолевая горные ручьи и песчаные дюны. В процессе поездки откроются удивительные пейзажи и дикая природа, а также будет возможность отдохнуть и насладиться моментом уединения. Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Путешествие начнётся с инструктажа и подготовки, после чего вы займёте места в багги и отправитесь навстречу приключениям. Под руководством опытного инструктора вы преодолеете горные ручьи и песчаные дюны, наслаждаясь каждым моментом свободы и веселья.

По пути вы увидите удивительные пейзажи и дикую природу. У вас будет время, чтобы отдохнуть и насладиться моментом уединения, прежде чем вернуться к цивилизации.

Организационные детали